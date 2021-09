Conner Rousseau estime que les non-vaccinés sont des "égoïstes"

Ce mercredi soir, Conner Rousseau avait rendez-vous avec les téléspectateurs flamands dans l’émission "De Afspraak" sur Canvas. Le président de Vooruit, se montre très clair : les personnes vaccinées ne devraient plus perdre leur liberté et il ne veut plus de restrictions pour elles en cas de quatrième vague. "Dans le pire des cas, de nouvelles mesures suivront", explique le socialiste flamand, très remonté contre les non-vaccinés qu’il considère comme des "égoïstes".

"Les personnes qui n’ont pas été vaccinées ne devraient pas gâcher la vie des personnes qui ont pris leurs responsabilités et ont fait preuve de solidarité" s’est indigné Conner Rousseau. La crainte d’une quatrième vague est présente et cela agace le socialiste : "90% de la population ne devrait pas être punie pour quelques égoïstes".

Conner Rousseau n’est pas pour une vaccination obligatoire de la population, pour l’instant en tout cas.

Il se dit davantage favorable à privilégier les personnes vaccinées. "Nous pouvons utiliser le corona pass ou le Covid Safe Ticket dans de nombreux autres endroits. À un moment donné, nous devrons montrer qu’il y a des conséquences positives de la vaccination. C’est bon pour vous et pour la société", a encore avancé le président de Vooruit.

