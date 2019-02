Congrès du parti socialiste à Namur: "Un toit et un emploi pour tous"

A quelques centaines de mètres du congrès du MR, le PS était lui aussi réuni en congrès à Namur ce matin. Les militants ont adopté à l’unanimité leur programme en vue de l’échéance électorale du mois de mai pour le sud du pays.

Au centre de leurs priorités traversées par la préoccupation du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique: un toit et un emploi pour tous. Parmi les axes essentiels qui traversent les 300 pages de programme, il y a l’emploi forcément, l’aide aux ménages dans l’isolement des logements avec un taux zéro et un tiers investisseur et la mobilité, avec investissements dans les transports publics et l’idée d’un titre de transport unique.

Le PS vise notamment la construction de 8000 logements publics et veut imposer aux promoteurs immobiliers privés la mise à la disposition des pouvoirs publics de 10% de logements dans leurs projets d’importance. Il veut optimiser les primes en priorité pour les travaux de salubrité et d’économie d’énergie.

Equité pour tous

A travers leurs interventions, la plupart des chefs de file wallons du parti ont brossé les principaux axes du programme de campagne. Ils ont plus largement affiché une volonté très claire de se démarquer des options de la droite, du MR, et du gouvernement wallon MR-cdH.

Comme l’a expliqué Paul Magnette devant les militants : « Jamais jusqu’ici les Wallons n’ont eu devant eux un choix aussi clair. D’un côté, la Wallonie de l’austérité, du tout au privé, du profit pour quelques-uns. D’un autre côté, de notre côté, le dialogue, l’investissement dans l’humain, les services publics, l’équité pour tous. Et je suis convaincu qu’au fond d’eux-mêmes c’est ce à quoi aspirent les citoyens et les citoyennes de Wallonie », a expliqué le bourgmestre de Charleroi. Avant d’ajouter : « Mais je sais aussi que rien n’est jamais gagné d’avance. »

Pour l’ex-ministre wallon de l’Économie, Jean-Claude Marcourt, « il faut sortir de l’hibernation et repenser une nouvelle politique industrielle durable, mais pas en se contentant de relancer le plan Marshall tel quel car les enjeux ont évolué avec la préoccupation très forte en faveur de la limitation de l’empreinte écologique. »

Prime à la formation

En matière d’emploi, le Parti Socialiste propose aussi de créer une prime à la formation, dès l’entame de celle-ci pour les personnes qui suivent une formation qualifiante, et des chèques-carrière pour mieux accompagner l’orientation des travailleurs. L’environnement et le développement durable se retrouvent dans de très nombreux chapitres du programme.

En matière de mobilité, l’accent « écosocialiste » est ainsi marqué notamment par la proposition déjà adoptée également par les militants bruxellois du parti, il y a quinze jours : la gratuité des transports en commun -dont l’offre doit être renforcée- pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.

Le développement d’une offre de mobilité multiple et interconnectée, et une fiscalité automobile avantageuse pour les véhicules propres avec une attention plus soutenue pour le public moins nanti figurent également en bonne place dans le programme.