Congrès du cdH: le parti centriste lance sa tentative de reconquête électorale

En invité vedette, le philosophe français Luc Ferry (ancien ministre de l’Éducation sous Jacques Chirac) qui devrait aborder la "nécessaire réinvention du lien entre citoyens et élus". Seront Egalement présents, Eric Domb, patron du parc animalier Pairi Daiza, Juliette Boulay, porte-parole de Greenpeace Belgique et ancienne députée Ecolo, ainsi que Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Ce samedi marque le début du " processus de refondation " du cdH. Nom de code: "Il fera beau demain". Le parti centriste promet une nouvelle offre politique dans plusieurs moi. Un nouveau nom, un nouveau mouvement… Et une nouvelle doctrine ? Le congrès de ce samedi rassembler un millier de militants et sympathisants, pour lancer une réflexion "participative". C’est la survie électorale du parti qui est en jeu.

Ce samedi matin, dans Le Grand Oral sur La Première, Le président du cdH annonçait une "nouvelle page" pour son parti : "Si le cdH est invité à se réinventer, peut-être par la force des choses, à la lumière de la perte structurelle de confiance des électeurs, plus globalement la refondation à laquelle j’invite tous les citoyens, on ne la limite pas aux seuls militants. Nous ne sommes pas dans un processus de l’entre-soi".

"Et cette co-construction, est une mise en danger. C’est probablement plus facile de camper sur ses certitudes et de dire que le projet du cdH est le meilleur du monde, et que si le cdH, a d’élection en élection de moins en moins d’électeurs, c’est que ceux-ci n’ont rien compris". Toujours est-il que le constat est bel et bien là.