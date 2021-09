Congrès de rentrée : pour le cdH, "il fera beau demain"

Plus

La rentrée politique se poursuit. Après Ecolo la semaine dernière, alors que le PTB réunit ses sympathisants à Ostende, que la N-VA a convié ses membres dans un parc d’attraction ce dimanche, le cdH a appelé ses membres à se retrouver à La Louvière, ce dimanche après-midi. Comme pour tous les partis politiques, après plus d’une année de crise sanitaire marquée du sceau du Covid, cet événement fait figure de retrouvailles, en chair et en os. Depuis le début 2020, le cdH s’est lancé dans un processus de refondation, baptisé "Il fera beau demain". L’année écoulée a été consacrée à des consultations, des débats et des partages en ligne. A présent, le parti lance une campagne participative pour modeler "le nouveau cdH". Un nouveau manifeste pour le parti et aussi un nouveau nom devraient être adoptés en février 2022.

Après le PSC et le cdH, en route vers un nouveau parti

En 2022, cela fera vingt ans que le cdH existe officiellement. C’est lors d’un congrès, en mai 2002, que le Centre démocrate Humaniste voit le jour. Dans le nom et le logo du parti, le "H" est en majuscule. Désormais, dans le parti dirigé par sa présidente, Joëlle Milquet, la valeur centrale est l’humanisme. La référence officielle à la chrétienté a disparu. Des dissidents, n’acceptant pas que le parti s’éloigne de ses racines chrétiennes tenteront de créer une nouvelle formation, le CDF, pour Chrétiens Démocrates francophones. Le parti, lancé en 2002, vivotera jusqu’en 2013 avant sa dissolution. Du côté du cdH, l’ancien Parti Catholique, créé en 1894, transformé en Parti Social Chrétien au lendemain de la deuxième guerre mondiale n’est plus qu’un souvenir. Aux élections régionales et législatives de 1999, le PSC avait perdu des plumes et s’était retrouvé dans l’opposition. Juste avant cela, en 1998, le président du PSC, Gérard Deprez avait quitté le navire pour fonder le MCC, le Mouvement des Citoyens pour le Changement qui devenait une composante du MR, le Mouvement Réformateur. La création du cdH, sous la houlette de Joëlle Milquet, redonnera quelques couleurs à ce qu’il restait de la démocratie chrétienne belge francophone. De quoi tenir une vingtaine d’années, avec des hauts et des bas. Avec aussi des changements de présidence. Benoît Lutgen succède à Joëlle Milquet en 2011. Maxime Prévot, l’actuel président, a repris les rênes en 2019. C’est lui qui aujourd’hui, négocie un nouveau virage pour sa formation politique.

Quels enjeux pour le cdH ?

L’un des enjeux de cette rénovation du parti, c’est de retrouver des électeurs. En 20 ans, le cdH a vu sa base électorale s’éroder. En 2019, on a pu même parler d’effondrement. Le parti n’a plus eu que 5 sièges à la Chambre des représentants et sa représentation à Bruxelles s’est retrouvée en danger de passer sous le seuil des 5%. La future formation, dont le nom et les statuts devraient être connus au début de l’année 2022, sera le fruit d’un dialogue avec les citoyens. Après le PSC, le cdH s’était construit d’en haut, à l’initiative de ses dirigeants, principalement de sa présidente, Joëlle Milquet. Ici, le président Maxime Prévot, comme détaillé sur la plateforme numérique du mouvement "Il fera beau demain", a prévu de créer "un espace où militants et non-militants peuvent se parler sur un pied d’égalité" pour "construire ensemble un nouveau mouvement politique auquel le cdH passera le relais dans les prochains mois". Pour le moment, cette opération est baptisée "Il fera beau demain – Mouvement positif". Depuis janvier 2020, sur les réseaux sociaux et la plateforme numérique du mouvement "Il fera beau demain", 2000 propositions ont été récoltées. Plus de 23.000 personnes suivent l’actualité d’"Il fera beau demain" sur Facebook, soit plus que pour la page Facebook du cdH. Du 12 septembre au 12 décembre, le mouvement fera campagne pour se faire connaître et continuer à prendre le pouls de la population, comme le dit le parti, avec "une main tendue à toutes les personnes intéressées, à toutes celles qui ont envie de s’engager positivement". Pendant trois mois, les membres du cdH seront "sur les marchés ou aux portes des maisons, dans les parcs ou à l’arrière des cafés", "à l’écoute des citoyens", pour "comprendre leurs besoins et leurs attentes, ainsi que les inviter à participer" au processus. L’opération est baptisée "Parlons (en) vrai". Des débats seront organisés en Wallonie et à Bruxelles.

Avec quel projet ?

Dans son discours, prononcé devant les participants au congrès de La Louvière, Maxime Prévot, le Président du cdH a balisé les ambitions de son parti qui changera de nom et de statuts en février prochain. Le futur mouvement centriste sera "un mouvement qui ne cherche pas à servir uniquement une clientèle électorale spécifique, une part de la population, mais au contraire qui propose un projet positif pour tous", a-t-il affirmé. Par rapport au passé de la démocratie chrétienne francophone belge, Maxime Prévot a affirmé "je ne renie rien du passé, mais je ne me sens pas tenu par celui-ci". Parmi les points auxquels le futur "nouveau cdH" entend faire attention figurent les sans-papiers, la cohésion territoriale, le combat climatique et la biodiversité. Le futur "nouveau cdH" propose une réflexion sur l’avenir de la TVA qu’il verrait bien changer en "TVE". "L’obsolète taxe sur la valeur ajoutée devrait se métamorphoser en taxe pour la valeur environnementale", a estimé Maxime Prévot. Le parti centriste entend aussi combattre pour plus d’égalité et de dignité, "pour le respect des différences et la lutte contre toutes les discriminations". Il veut créer "un véritable droit à l’emploi, dont le corollaire serait alors la fin du caractère illimité des allocations de chômage". Enfin, le cdH veut oublier "les postures de centre mou", "n’ayant pas peur de bomber le torse et d’être de vrais… centristes !", a conclu Maxime Prévot.