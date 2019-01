Congrès cdH: les votes sont ouverts pour désigner le prochain président du parti

Les applaudissements à l'issue de ce dernier discours confirment le statut de Maxime Prévot. Le bourgmestre de Namur et ex-ministre wallon peut compter sur de nombreux soutiens dans la salle.

Après lui, Arthur Defoin, Bashiru Lawal et Jan Lippens se sont succédé avant le favori de l'élection, Maxime Prévot. C'est l'ordre alphabétique qui a désigné celui de passage. Les candidats ont eu dix minutes de parole chacun.

Le tableau peint par les candidats a parfois été sombre. Lors des élections communales du 14 octobre, beaucoup de listes apparentées cdH ont choisi une autre dénomination pour se présenter aux électeurs. "Il y a une certaine honte à montrer ce sigle", a regretté Bashiru Lawal, candidat aux communales à Seraing.

Une opinion contredite par Maxime Prévot. "Notre projet est fort et crédible, et nous ne devons pas en avoir honte", a-t-il répondu, en rappelant le "désenchantement" de beaucoup de citoyens à l'égard de la politique. Il appelle à renoncer à cette manie "judéo-chrétienne de l'autoflagellation" qui caractériserait trop souvent le cdH. Il veut au contraire "vivifier" sa formation et "la dynamiser là où elle peine".