Congés maladies, trop d’abus?

La FGTB fulmine. Le dossier concernant la réintégration des malades de longue durée est au cœur du débat. Un accord de principe sur le sujet existerait déjà au sein du gouvernement, selon la ministre fédérale de la Santé et des Affaires sociales Maggie De Block (Open Vld).

La réintégration des malades de longue durée sur leur lieu de travail et les sanctions qui accompagnent ce dispositif font bondir la FGTB qui y voit une "chasse aux travailleurs malades". La FGTB demande au gouvernement fédéral de "revoir sa copie en profondeur" et refuse que "les travailleurs malades soient utilisés comme une variable d'ajustement budgétaire."

400.000 grands absents

Une question revient souvent sur la table: que cela soit pour des courtes ou longues durées, y a-t-il trop d'abus en Belgique? Les chiffres, en tout cas, sont éloquents. En 10 ans, on dénombre deux fois plus de malades de longues durées. Ils sont aujourd'hui 400.000 à connaître cette absence. Le coût? 5 milliards d'euros.

Un autre phénomène: les certificats de complaisance. On se souvient par exemple de ce médecin coutumier du fait. Pour 5€, il délivrait ce genre de certificat, il est aujourd'hui condamné.

Coupable principal: burn-out

Mais que dire à ces personnes souffrant de cancers ou encore de cette maladie de la décennie, voire du XXIe siècle: le burn out? Une maladie dont les lignes ne sont pas claires.

Avec nous pour décortiquer tous ces thèmes, Kris De Meester, premier conseiller de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB). Le secrétaire général de Solidaris, Jean-Pascal Labille sera également des nôtres. Il en sera de même pour Patrick Mesters, directeur réseau suivi de la souffrance au travail. Un membre du MR viendra également défendre le point de vue du gouvernement.

Du côté de la société civile, un psychiatre sera avec nous pour aborder la question épineuse du burn out. Anne Everard nous parlera de son livre "Le Guide du Burn out". Nous recevrons aussi Daniel Cornesse (CSC) qui représentera les syndicats chrétiens. Caroline Herbiet-Jaspart, agricultrice, nous parlera de son expérience de vie. Magali Mertens a vu sa vie basculée pas le cancer. Elle sera présente pour partager son expérience avec nous.

Retrouvez-nous en direct ce soir à 22h00 sur La Une et sur notre plateforme Auvio.