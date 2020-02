Congé de paternité: vers une obligation et un allongement de la durée?

Dans notre pays, les pères ont droit à dix jours de congé de paternité par enfant. Dix jours de congés payés. Ces jours ne doivent pas être nécessairement pris en une seule fois, mais peuvent être étalés durant les quatre mois qui suivent la naissance de leur enfant. Cela concerne autant les papas salariés que les pères indépendants. Pour ces derniers, c’est même une disposition assez récente puisqu’elle est en vigueur depuis le 1er mai 2019.

Il n’empêche que, chez nous, ce congé de paternité n’est pas encore obligatoire. Mais le statut de ces congés dédiés au papa font l’objet d’une profonde réflexion et de débats au parlement fédéral.

Une majorité pour voter l’obligation

En commission des Affaires sociales à la Chambre, les discussions sont en cours pour modifier en profondeur ce congé de paternité. Une majorité pourrait se dégager à la Chambre pour en allonger la durée et certains partis voudraient même le rendre obligatoire. C’est le cas du PS, d’Ecolo/Groen, du cdH, du CD&V et du Sp.a. Pourquoi ? Car certaines études démontrent que les pères rencontrent des difficultés à prendre ou à demander ces congés de paternité.

De 10 à 23 jours de congé de paternité

Le parti socialiste et les écologistes veulent même aller un cran plus loin en allongeant cette période de congé de paternité. Les socialistes proposent un allongement de la durée à 20 jours. Les verts, eux, envisagent 25 jours de congé à prendre dans les six mois, dont 5 jours juste après la naissance du nouveau-né, et jusqu’à 30 jours en cas de naissances multiples. Du côté du CD&V, on propose plutôt un transfert des congés de maternité et que la mère puisse céder jusqu’à maximum cinq semaines de son congé au papa.