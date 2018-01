Conflit en Syrie: Didier Reynders appelle les parties syriennes à des négociations substantielles

Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a appelé lundi soir toutes les parties en présence dans le conflit en Syrie à progresser dans la voie de négociations substantielles avec une participation la plus large possible, à l'issue d'un entretien à Bruxelles avec le négociateur en chef de l'opposition syrienne, Nasr al-Hariri.

Cette rencontre avait pour but d'examiner comment entamer des négociations entre toutes les parties, y compris les différents acteurs sur le terrain. Didier Reynders a exprimé devant la presse le souhait que le régime du président Bachar al-Assad donne un signal clair de sa disposition à entamer de véritables négociations et de son engagement clair de partager le pouvoir et de diriger la Syrie d'une autre manière.

Transition politique "honnête"

Nasr al-Hariri, qui était accompagné par une délégation de la commission syrienne de négociation (SNC), a également rencontré la haute représentante de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité, Federica Mogherini. Nasr al-Hariri a pour sa part souligné l'intérêt du processus politique en cours à Genève.

Un nouveau round de discussions sur le conflit syrien est prévu sur trois jours à partir du 21 janvier à Genève sous l'égide de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Selon Nasr al-Hariri, seul ce processus peut offrir la garantie d'une transition politique "honnête" dans le cadre de la résolution 2254 de l'ONU, feuille de route internationale pour un règlement du conflit: gouvernance, constitution et élections.