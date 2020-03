Confinement et coronavirus: la liste des secteurs essentiels sera affinée avec le concours du Groupe des 10

Confinement : quelles sont les activités essentielles et non essentielles ? - JT 19h30 - 25/03/2020 Les policiers travaillent et ils sont loin d'être les seuls. Plusieurs secteurs entrent dans la catégorie des activités dites essentielles, en ces temps de confinement. Cela dit, la notion d'essentiel n'est pas la même pour tout le monde. Syndicats et patrons ont des visions distinctes.