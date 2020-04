Confinement en Belgique: les sanctions administratives illégales ? Plus pour longtemps

Mesures de confinement : amendes illégales mais la voie pénale est autorisée - JT 13h -... Aux sanctions administratives communales, certains ont préféré la voie pénale depuis le début. C'est le cas de l'arrondissement Mons-Tournais. Près de 1500 PV rédigés et envoyés vers le parquet. Et puis à Bruxelles, une première comparution aura d'ailleurs lieu le 10 avril prochain. Il s'agit d'un homme contrôlé à quatre reprises et qui a donc récidivé. Je vous propose d'écouter Denis Goeman, porte-parole du parquet bruxellois.