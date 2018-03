Confiance dans les gouvernements: très variable entre nord et sud.

Les appréciations varient fortement d'une région à l'autre. Là où les flamands disent massivement leur confiance dans le gouvernement fédéral, la méfiance domine du côté bruxellois et wallon. 55% des personnes interrogées en Flandre accordent leur confiance à la "suédoise" et plébiscitent Charles Michel comme Premier Ministre à 72%. Il faut noter que ce sont les libéraux de l'Open VLD qui sont les plus fervents militants au sein de la coalition fédérale, pas moins de 88% d'entre eux soutiennent Charles Michel.

Flandre: confiance envers le gouvernement fédéral

Flandre: confiance en Charles Michel

La confiance des Wallons et des Bruxellois

En revanche, plus de la moitié des Bruxellois et 2/3 des Wallons affichent leur méfiance à l'égard de ce même gouvernement fédéral et de son chef de file, pourtant francophone, Charles Michel. Mais les francophones sont à peine plus indulgents avec leurs propres gouvernements régionaux. Seuls 47% des Bruxellois disent faire confiance dans le gouvernement de la Région capitale; le gouvernement wallon ne fait pas mieux. Les ministres-présidents (le socialiste Rudi Vervoort à Bruxelles et le MR Willy Borsus en Wallonie) n'ont pas non plus la cote. Aux alentours de 35% de confiance seulement.