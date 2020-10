conférence de presse du Centre interfédéral de crise : la Flandre à environ 10 jours de retard sur la situation épidémiologique

Ce lundi 26 octobre, le Centre interfédéral de crise a appelé les Belges à reteindre au maximum leurs contacts durant ces 15 prochains jours qui pourraient être cruciaux pour l’évolution et la gestion de cette deuxième vague. Tout en rappelant les règles en vigueur et les choses qui restent autorisées, Yves Van Laethem a conseillé : "Allez faire des courses (seuls), relisez des bouquins, bricolez, écoutez de la musique… Mais surtout limitez vos contacts et n’essayez pas de chipoter avec les règles".

