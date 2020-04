Une communication très tardive sur "des éléments complexes, qui bouleversent la vie" : la loi des séries ?

Dès le départ, tout le monde s’attendait à ce que ce conseil national de sécurité prenne du temps. Amorcer le déconfinement de tout un pays, ça ne se décide pas en deux coups de cuillère à pot, c’est bien normal et d’ailleurs on n’en attend pas moins de femmes et d’hommes politiques responsables.

Mais quand après 21 heures, soit bientôt 7 heures de réunion, il n’y a toujours pas de fumée blanche, on commence à se poser des questions. D’autant qu’il n’y a pas d’écho de tensions particulières à l’intérieur, les chauffeurs alignés dans la cour du palais d’Egmont font tourner les moteurs, bref les indices d’une fin de réunion imminente sont pourtant bien là. Mais rien.

Et puis vient cette explication, saugrenue, qui prête à sourire au départ, mais crée tout de même un certain trouble. "Sur les réseaux sociaux, nos homologues de la VRT disent que les ministres attendent en fait la fin des séries télévisées diffusées ce soir sur les chaînes flamandes VRT et VTM" explique le journaliste politique Thomas Gadisseux sur le plateau de la RTBF. Il est alors 21h10. "C’est le tout dernier épisode d’une série que les Flamands regardent avec beaucoup d’attention et que visiblement il ne fallait déprogrammer pour rien au monde. Je n’ose croire que c’est vrai, ça reste une interrogation."

Le doute s’installe quand même un peu, d’autant que dès le début de la soirée, les deux chaînes flamandes avaient prévu leurs éditions spéciales sur ces mesures de déconfinement à 21h30.