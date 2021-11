"Conditions de travail du début du 19e siècle": des taxis manifestent devant le Parlement bruxellois contre le retour d’Uber

© RTBF

"On parle d’une 'ordonnance sparadrap' comme si la décision de justice était une blessure", remarque Sam Bouchal, secrétaire général de la Fédération bruxelloise des taxis (BTF). "On nous vole cette justice en cédant au chantage du blocage de la circulation. Au bout de sept ans de débats en justice, on gagne une nouvelle fois. Le pouvoir judiciaire reconnaît qu’Uber est un système frauduleux et le pouvoir législatif pense directement à passer au-dessus des décisions de justice en créant de nouvelles législations qui visent à pervertir notre modèle de société".