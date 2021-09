Conclave budgétaire wallon, sur fond de dette qui explose

Des trous à boucher et des milliards à trouver. Les ministres wallons entament aujourd’hui un conclave budgétaire qui devrait durer plusieurs jours, sans doute jusqu’au week-end prochain.

Il faut dire que les deux crises successives ont bien creusé la dette régionale, passée de 14 à 21 milliards en 2 ans : 4 milliards de plus à cause de la crise du coronavirus, et 3 milliards supplémentaires en raison de la facture estimée des inondations de cet été. A long terme, la question de la gestion de cette dette est donc plus centrale que jamais.

A plus brève échéance, les ministres régionaux doivent élaborer le budget de l’année prochaine. Cela passera à nouveau par une série d’efforts pour comprimer les dépenses, avec des projets à reporter ou à abandonner. C’est le cas par exemple avec le plan de relance régional, à peine né et déjà amputé de 800 millions d’euros pour relever le défi de la reconstruction des coins de Wallonie ravagés par les eaux.

Certains subsides pourraient aussi être rabotés, comme l’ont déjà été ceux destinés aux infrastructures sportives.

Peut-être faudra-t-il également trouver de nouvelles recettes, même si l’objectif du gouvernement wallon n’est pas d’actionner le levier de la taxation.

L’exécutif régional a en outre sollicité le soutien financier du gouvernement fédéral, sans réponse jusqu’ici. Et lundi, le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), a proposé l’aide de son gouvernement, sous forme d’un prêt par exemple.

En attendant, les arbitrages des prochains jours s’annoncent en tout cas très douloureux. "Il s’agit vraiment d’un exercice vérité pour les finances publiques", annonce le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke (MR), en guise de préambule.