Concertation sociale : dernière ligne droite pour un accord interprofessionnel ?

Fin mai, les partenaires sociaux ont indiqué au gouvernement qu’ils ne parviendraient pas à s’entendre sur la norme salariale. Le Conseil Central de l’Economie avait fixé une norme de 0,4%, hors indexation, pour encadrer l’évolution des salaires en 2021 et 2020. Pour les syndicats, ce n’était pas assez. Pour les syndicats, c’est la loi de 1996 sur la compétitivité et sa révision en 2017 par le gouvernement Michel qui posent problème en instaurant un véritable carcan qui bloque l’évolution des salaires. Faute d’obtenir une révision de cette loi, les syndicats souhaitaient pouvoir négocier des augmentations plus importantes dans les secteurs qui avaient bien résisté à la crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19 ou qui, même, avaient réalisé des profits. Le patronat s’est opposé à cette vision, s’arc-boutant sur la norme de 0,4%. Il fut donc impossible pour les partenaires sociaux de s’entendre.

C’est une autre revendication syndicale, l’augmentation du salaire minimum. Il est actuellement de 10 euros brut de l’heure. Du côté syndical, on aimerait voir ce salaire minimum être revalorisé et on rappelle qu’il n’a plus évolué depuis plus de vingt ans. A quelle hauteur ce salaire devrait-il être porté ? Du côté de la FGTB, on a, à un moment, avancé le montant de 14 euros de l’heure. Reste à voir ce qui ressortira des négociations et surtout, à partir de quand ce salaire minimum pourrait augmenter. Des calculs ont été demandés au Conseil Central de l’économie. Il faut calculer le coût de la mesure, car dans ce dossier, il faudra aussi toucher à la fiscalité si on ne veut pas que le bénéfice de cette hausse soit mangé par ailleurs. Quand cette hausse entrera-t-elle en vigueur ? Pour la FGTB, il faudrait que ce soit dès 2022.