Concertation sociale : accord au sein du groupe des 10, hausse du salaire minimum et augmentation des heures supplémentaires défiscalisées

Fumée blanche au sein du groupe des 10, après de longues heures de discussions. Patrons et syndicats ont abouti ce matin aux petites heures à un accord sur une série de gros dossiers, liés à la question des salaires comme la hausse du salaire minimum ou la défiscalisation des heures supplémentaires. Les membres du groupe des 10 sont encore en train de relire les textes. La réunion avait été entamée hier à 13 heures.

Confirmation de la réussite du vaste marchandage entamé depuis hier et au finish. Il y a peu d’autres commentaires pour l’instant alors que les acteurs relisent leur copie avant d’aller discuter avec leur base ce matin.

Salaire minimum

Ce qui semble déjà confirmé, c’est un accord sur un relèvement progressif du salaire minimum, voulu par les syndicats, mais aussi espéré et salué par le ministre fédéral du travail, Pierre-Yves Dermagne (PS) qui évoque ce matin une avancée majeure. Cela revient donc à un relèvement dès 2022 de 47 euros net, 100 euros en 2024 et 150 euros en 2026. Ce sont près de 70.000 travailleurs qui sont concernés par la mesure.

Heures supplémentaires

Quant aux employeurs, ils voulaient obtenir une confirmation de la possibilité d’augmenter les heures supplémentaires défiscalisées. Les heures supplémentaires coronavirus, prestées dans les secteurs mis sous pression dans le cadre de la crise sanitaire, sont refondues sous forme d'heures supplémentaires de relance. Elles seront élargies à toutes les entreprises et tous les secteurs de sorte que, jusque fin 2022, 120 heures supplémentaires pourront être prestées volontairement et bénéficier d'un régime fiscal avantageux tant pour les employeurs que pour les employés.

Prépension

Tandis que les syndicats demandaient de leur côté un assouplissement des fins de carrière (anciennement : les prépensions), histoire de faire face aux restructurations annoncées après le Covid. Pour la prépension, ou pension avec complément d'entreprise, le dispositif restera en place dès 60 ans. La demande de la FGTB pour abaisser cet âge n'a donc pas été retenue. Quiconque bénéficiera de ce complément devra toutefois rester disponible pour le marché de l'emploi jusque 62 ans ou présenter une carrière de 42 ans. Les employés plus âgés pourront aussi prétendre à des emplois de fin de carrière : une forme de crédit-temps (mi-temps ou quatre cinquièmes) pour rester employé plus longtemps. Ce qui sera possible dès 55 ans.

Il faut encore ajouter une harmonisation d’un vieux dossier, celui des pensions complémentaires entre ouvriers et employés, en 2030 à la place de 2025.

A l’heure qu’il est, on ignore encore les modalités de ce compromis et des victoires des uns et des autres.

Rappelons qu’à côté de l’accord de cette nuit entre partenaires sociaux, le gouvernement fédéral doit lui adopter d’ici le 10 juin un arrêté royal qui doit fixer définitivement à 0,4% maximum les augmentations salariales sur 2 ans. Une norme salariale jugée insuffisante par les syndicats qui espéraient donc arracher d’autres avancées dans les discussions de la nuit.