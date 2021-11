Comptes bancaires : les principales hausses de tarifs prévues en 2022

Plusieurs banques ont d’ores et déjà annoncé des augmentations tarifaires qui entreront en vigueur au début de l’année 2022. Elles concernent des comptes courants de base ou des formules de type "packs". A ce stade, des banques comme Belfius, KBC et Argenta n’ont pas communiqué de hausses tarifaires de leurs comptes pour 2022.

BNP Paribas fortis

7 images © Tous droits réservés

La plus grande banque du pays revoit les tarifs de certains comptes bancaires. Deux types de comptes ou packs sur les cinq proposés à la clientèles voient leurs coûts augmenter. C’est le cas du compte le plus simple, le compte à vue de base. C’est aussi le cas du Premium Pack qui permet d’avoir jusqu’à trois comptes, deux cartes de débit par compte, des cartes de crédit et un certain nombres d’opérations, telles que des retraits au guichets ou des virements papiers, comprises dans le prix. Type de compte ou de formule (Pack) 2021 2022 Compte à vue de base (6% des clients) 1,75€ /mois 2 € / mois Premium Pack (23% des clients) 7€ / mois 7,75€/mois

Fintro

7 images © Tous droits réservés

La petite soeur de BNP Paribas Fortis, Fintro, a aussi décidé d’appliquer des modifications tarifaires en 2022. Cela concerne le compte à vue ordinaire. Cela concerne aussi deux packs. D’abord le Blue Pack, qui permet d’avoir jusqu’à trois comptes, deux cartes de débit par compte et une carte de crédit. Ensuite, le Blue Sky, qui octroie, notamment, jusqu’à trois comptes, deux cartes de débit par compte et deux cartes de crédit et d’autres avantages. Enfin, le compte Go Life, gratuit et destiné à la clientèle "jeune" sera davantage limité. Jusqu’à la fin 2021, il s’adresse aux clients âgés de 18 à 30 ans. A partir de 2022, cet avantage s’arrêtera lorsque le jeune atteindra l’âge de 28 ans. A ce moment-là, le client passera dans la formule Blue Pack. Type de compte ou de formule (Pack) 2021 2022 Compte à vue ordinaire (frais de tenue de compte) 1,75€/mois 2€/mois Blue Pack 3€/mois 3,50€/mois Blue Sky 6€/mois 7€/mois Compte Go Life (gratuit) Pour les 18-30 ans Pour les 18-27 ans

Bpost Banque

7 images © Tous droits réservés

Chez BPost Banque aussi, des tarifs augmentent. Le compte "Postchèque", le produit de base, sera plus cher de 4 euros par an en règle générale. La redevance mensuelle du compte à vue "B Comfort" augmentera aussi, tout comme les frais d’envoi des extraits de compte. Type de compte ou service 2021 2022 Compte "Postchèque" 24€/an 28€/an Compte "Postchèque" pour les + de 60 ans, avec domiciliation de la pension (500€ minimum) 12€/mois 14€/mois Compte à vue "B Comfort" 4,25€/mois 4,50€/mois Envoi des extraits de compte (frais de port par enveloppe) 1,70€ 1,80€

Crelan

7 images © Tous droits réservés

Chez Crelan, les augmentations concernent le compte à vue classique et deux packs, l'"Economy Plus Pack" et le "B Comfort". Type de compte et services 2021 2022 Compte à vue classique 24€/an 30€/an Economy Plus Pack (gratuit pour les moins de 24 ans) 4€/mois 4,50€/mois Economy Plus Pack pour les clients coopérateurs 3€/mois 3,50€/mois

Deutsche Bank

7 images © Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

C’est probablement la banque qui affiche l’augmentation de tarifs la plus forte. Le coût du "DB account" augmentera de plus de 30% sur base annuelle. Certains clients échapperont à cette hausse. Il s’agit des clients de moins de 25 ans, des clients "private et personal banking" et des clients qui détiennent au moins 25.000 euros auprès de Deutsche Bank. La filiale belge de la banque allemande marque ainsi sa volonté de privilégier les clients de type "investisseurs". . Type de compte 2021 2022 DB account 12€/trimestre (soit 4€/mois) 5,30/mois

7 images © Tous droits réservés

Chez Axa Banque, ce sont surtout les frais d’envois d’extraits de compte qui augmenteront en 2022. La banque justifie ces augmentations en expliquant que les volumes d’extraits de compte imprimés sont en nette diminution au fil de ces dernières années, alors que les coûts d’impression par unité tendent, quant à eux, à augmenter. Actuellement, 12,5% des comptes à vue détenus chez Axa Banque continuent à nécessiter l’envoi d’extraits de compte par voie postale, principalement de manière mensuelle. Services 2021 2022 Envoi mensuel d’extraits de compte frais de port 5€ + frais de port Envoi hebdomadaire d’extraits de compte 17€ + frais de port 30€ + frais de port Envoi quotidien d’extraits de compte 25€ + frais de port 50€ + frais de port Retrait mensuel des extraits en agence 50€ 75€ Pour les titulaires de comptes d’épargne, l’envoi à domicile des extraits de compte coûtera aussi plus cher. Il passe de 2,5€ + frais de port à 5€ + frais de port, quelle que soit la fréquence. L’envoi d’extraits de compte à l’agence bancaire passera de 50€ à 75€ pour les comptes à vue et de 15€ à 25€ pour les comptes épargne. Cela ne concerne plus qu’un nombre limité de comptes et ce service sera amené à disparaître en janvier 2023. Enfin, le prix d’un lecteur de cartes supplémentaire passera de 15 euros à 25 euros.