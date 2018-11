Comprendre le pacte mondial de l'ONU sur la migration en trois questions

Il est l'objet de toutes les attentions et tensions, le fameux Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières fait beaucoup parler de lui. Mais au fond, de quoi s'agit-il? Réponse en 3 points.

D'où vient ce pacte ?

Tout commence le 19 septembre 2016 avec la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Les pays membres de l’ONU prévoient notamment la signature d’un Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Objectif affiché: le "renforcement de la coopération relative aux migrations internationales sous tous leurs aspects." Le texte part ainsi du constat " qu’aucun État ne peut gérer seul la question des migrations " et donc qu’ensemble, avec une meilleur coopération, les Etats peuvent réduire les tragédies liées à la migration et combattre le trafic d’êtres humains. Ainsi, pour le président de l'assemblée générale de l’ONU, Miroslav Lajčák, le pacte peut contribuer à " tirer parti des avantages de la migration et à atténuer les risques. Il peut fournir une nouvelle plate-forme de coopération. Et cela peut être une ressource pour trouver le juste équilibre entre les droits des peuples et la souveraineté des États."

Les négociations sur ce pacte ont débuté en avril 2017 pour aboutir à un texte final le 13 juillet 2018. Les 192 états qui ont participé au processus - les Etats-Unis se sont retirés en cours de route - se donnent alors rendez-vous à Marrakech le 10 et 11 décembre pour adopter le texte.

Que contient ce pacte ?

Après 18 mois de discussions, les Etats se sont accordés sur un texte de 41 pages permettant d’aboutir à des migrations plus sûres, ordonnées et régulières. Le pacte est juridiquement non-contraignant mais n’en reste pas moins un texte porteur d’un message et d’engagements forts.

Concrètement, il fixe 23 objectifs précis et pour chacun de ces objectifs, les mesures nécessaires pour l’atteindre.