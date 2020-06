Compétitions, salles de fitness, stages : faire du sport redevient possible, avec des exceptions, a annoncé le Conseil national de sécurité

Le Conseil national de sécurité l’a annoncé : à partir de lundi, les activités sportives peuvent reprendre que ce soit pour le sport amateur, les sportifs professionnels et pour les compétitions qui se passent à l’intérieur et à l’extérieur. Les salles de fitness vont également pouvoir rouvrir dès lundi à condition, bien sûr, de respecter les règles de protection sanitaire.

Tout ne sera toutefois pas possible

Il y a en effet des restrictions :

- les sports de contact comme le judo, la boxe, le basket ou le football devront être limités à des entraînements sans… contact jusqu’au moins le 1er juillet. Cela signifie qu'une grande partie des sports qui sont des sports de contact et on peut rajouter le rugby, le handball et tous les arts martiaux, ne peuvent reprendre dans des conditions normales avant le 1er juillet.

- dans les salles de sport, les vestiaires et les douches ne seront pas utilisables avant le 1er juillet.

- les piscines et les centres de welness ne seront pas rouverts non plus avant le 1er juillet.

Reprise des stages sportifs

C’est une nouvelle qui était très attendue. A partir de lundi, les stages peuvent reprendre à condition d’être encadrées par un coach et avec un groupe limité à 20 personnes. Et 50 personnes à partir du 1er juillet.