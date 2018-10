Communes à facilités de la périphérie bruxelloise: Damien Thiéry est à la peine à Linkebeek

La périphérie bruxelloise compte six communes à facilités : au nord Wemmel, à l'est Crainhem et Wezembeek-Oppem; et au sud Drogenbos, Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse.

Linkebeek

À Linkebeek, la liste de Damien Thiéry ensemble LKB samen a chuté de 45,7% pour obtenir 33,4%. LINK@VENIR est le premier parti avec 46% des voix. Au niveau des voix de préférence, Yves Ghequiere (LINK@VENIR) arrive en tête avec 688 voix, Damien Thiéry, 591.