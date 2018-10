Communales : quelle stratégie pour les vainqueurs ?

Deux partis sont sortis vainqueurs des urnes en termes de progression lors des élections communales à Bruxelles dimanche dernier : Ecolo et le PTB. On a parlé de véritable vague verte et rouge foncé. Depuis plusieurs jours des coalitions se forment dans les 19 communes, Ecolo y prend régulièrement part, le PTB, présent dans 7 communes, ne participe aux négociations qu’à Molenbeek.

Quelles stratégies dictent la conduite de chacun de ces deux partis ? Ecolo fait-il le grand écart en s’alliant une fois au MR, une fois au PS et peut-être même au PTB à Molenbeek ? Les militants et les sympathisants verts se retrouvent-ils dans les choix du parti ? Quant au PTB, est-il prêt à négocier, à faire des concessions, ou au contraire, la moindre concession pourrait-elle être interprétée comme une trahison ? Comment les deux partis tentent d’intégrer leurs idées dans les différentes politiques communales ?

Débats Première 100% Bruxelles organise un débat autour de ces questions avec Alain Maron député bruxellois Ecolo, David Pestieau, Vice-président du PTB et Emilie Van Haute, du CEVIPOL, le Centre d’Etude de la Vie Politique de l’ULB.