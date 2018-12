Communales: projet d'accord à Anvers entre la N-VA, le sp.a et l'Open Vld

Un projet d'accord de majorité sera présenté vendredi après-midi à Anvers par la N-VA, le sp.a et l'Open Vld, a annoncé la ville dans un communiqué.

Ces trois partis dirigeront la métropole durant la prochaine mandature communale (2019-2024). Présenté à la presse vendredi après-midi au musée Plantin-Moretus, l'accord n'existe encore que sous forme de projet car il doit être avalisé par les congrès de parti.

Conservant son statut de premier parti, la N-VA a obtenu 35% des voix aux élections à Anvers, soit 23 sièges au conseil communal, confirmant à quelques voix près le score qui avait permis à Bart De Wever et son équipe de s'emparer des clés de l'hôtel de ville en 2014. A Anvers, ce sont les écologistes de Groen qui ont connu la plus forte progression le 14 octobre dernier, passant de 8 à 18%, et de 4 à 11 sièges. Le chef de file des Verts anversois, Wouter Van Besien avait cependant rejeté d'emblée toute collaboration avec la N-VA de Bart De Wever, lui préférant une coalition de centre-gauche. Mais le résultat des élections, avec une N-VA restée au sommet et un infréquentable Vlaams Belang, resté stable, avaient empêché ce type de coalition de voir le jour.

Avant les élections, Bart De Wever s'était dit favorable à l'idée de continuer avec sa majorité suédoise locale mais le résultat du scrutin ne lui offrait que 28 sièges sur 55, une majorité fort légère. Le président de la N-VA a dès lors proposé la "réconciliation" à la gauche. Groen persistant dans son refus de négocier avec Bart De Wever, il ne restait plus que le sp.a. L'Open Vld pouvait alors être maintenu dans l'équipe, au contraire du CD&V du transfuge Kris Peeters qui aura échoué à faire tomber Bart De Wever de son piédestal. Le CD&V se trouvait dans la majorité sortante. Il en est éjecté. Il n'obtenait plus que 3 sièges le 14 octobre dernier, un de plus, cependant, que l'Open Vld. Le sp.a, qui dirigeait la ville jusqu'en 2012 ne conserve lui plus que 6 sièges.