Communales: les bureaux de vote sont ouverts

Les bureaux de vote viennent d'ouvrir dans toute la Belgique pour les élections communales et provinciales 2018 ce dimanche. Plus de 8 millions d'électeurs sont appelés à renouveler 581 conseils communaux (en Flandre, 15 entités fusionnent pour en former 7 nouvelles), ainsi que les 10 conseils provinciaux pour ceux qui habitent en Flandre ou en Wallonie. Ils resteront ouverts jusqu'à 13h en Wallonie (pour les votes papier) et jusqu'à 16h à Bruxelles.

Au total, 8.135.774 électeurs sont appelés aux urnes, dont 130.559 non-Belges inscrits, qui ne peuvent voter que pour les communales. La diversité du pays se traduit dans plusieurs spécificités locales. Ainsi à Anvers, les électeurs doivent aussi renouveler les conseils de districts, niveaux administratifs infra-communaux. Dans huit communes à facilités (les six de la périphérie bruxelloise, plus les Fourons et Comines-Warneton), les citoyens élisent directement les conseillers de CPAS.

En Wallonie, le scrutin a lieu même lorsqu'il n'y a qu'une seule liste

A Zuienkerke (Flandre occidentale), le scrutin communal n'aura tout simplement pas lieu, car une seule liste y a été présentée. Les candidats sont donc immédiatement élus et désigneront entre eux le bourgmestre. Ce sera le bourgmestre sortant, ont-ils déjà annoncé. La procédure n'est pas la même au sud du pays: dans les six communes wallonnes à liste unique (Verlaine, Attert, Vaux-sur-Sûre, Chiny, Rouvroy et Bièvre), les passage dans l'isoloir reste nécessaire pour permettre de désigner comme bourgmestre le candidat ayant récolté le plus de voix, conformément à la législation régionale.

Les premières difficultés

Une heure de retard est prévue à l’ouverture pour le bureau 34 de Schaerbeek, rue Navez 59. Cela est dû à un problème informatique.

Au bureau de l'école Messidor, à Uccle, certains bureaux sont fermés pour cause de soucis informatiques également.