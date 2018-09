Communales : "#jeVoteSolidaire", l'appel du CIRé aux électeurs

Le navire humanitaire Aquarius est en mer Méditerranée, les ONG l'ayant affrété ont demandé aux autorités françaises d'autoriser "à titre exceptionnel" le débarquement des 58 migrants à son bord. Interrogée sur La Première, Sotieta Ngo, directrice du CIRé (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) trouve cette situation "dramatique" : "C’est dramatique de constater que les autorités européennes — et derrière les autorités européennes, il y a bien toutes les autorités nationales des États membres de l’Union européenne — assistent aux premières loges à un drame qui se passe depuis des années sur la mer Méditerranée. La question du rôle des associations humanitaires dans le trafic des passeurs est l’argument qui a été invoqué pour retirer le pavillon à tous les bateaux des associations humanitaires en mer, et c’est choquant. Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il faut lutter contre les trafiquants, ils mettent en danger les migrants, mais la seule manière efficace est d’ouvrir des voies légales d’accès aux territoires, et c’est aussi de recueillir le témoignage de ces victimes des trafiquants. Quand on essaie de poursuivre un criminel, on essaie de voir où est sa victime et d’avoir des témoignages. Ici, nous avons des témoins, victimes par ailleurs de ces agissements, et nous les stigmatisons, nous les enfermons, nous voulons plutôt les confier aux garde-côtes libyens, qui sont les partenaires de l’Union européenne depuis un moment déjà, mais dont on connaît les agissements à l’égard des étrangers et des migrants. Et c’est tout simplement choquant ! Choquant de voir la malhonnêteté de l’argumentation. Ce n’est pas la lutte contre les trafiquants qui est en train de se mener par les autorités européennes et des États membres, c’est la lutte contre les migrants".

"#jevotesolidaire"

À quelques semaines des élections communales, le CIRé a lancé une campagne d’information "#jevotesolidaire". "Notre objectif est de sensibiliser les personnes qui le sont déjà un peu, qui commencent à se rendre compte. On s’adresse notamment aux personnes qui ont été sensibilisées par la plateforme citoyenne d’hébergement, elles sont nombreuses à s’être mobilisées, pour les inviter à dépasser l’image simpliste que l’on veut donner des étrangers. Les étrangers ne peuvent pas être réduits à des criminels, des menteurs ou des fraudeurs. Non, les citoyens étrangers sont nos voisins, les parents de nos enfants en classe, les personnes qui nous servent dans des restaurants, à l’hôpital ou à la banque. C’est donc réducteur de penser que ces étrangers, il faut juste s’en protéger, et on invite les citoyens à se renseigner et à interroger leurs candidats dans leur commune" poursuit Sotieta Ngo.

Selon elle, il y a un lien entre les élections communales et les enjeux internationaux de l’immigration : "Le lien c’est la proximité. Pour l’instant, on essaie de massifier une catégorie de personnes, de faire peur, d’effrayer, d’agiter un épouvantail. Ici, au niveau local, on le sait, c’est le lieu de la proximité, le lieu de l’école, des démarches administratives, et justement à ce niveau-là aussi on souhaite attirer l’attention des citoyens sur le rôle des communes en matière d’accueil, ou comment les étrangers sont-ils reçus lorsqu’ils veulent se marier? Parce qu’il faut savoir qu’il n’y a pas que des sans-papiers et des demandeurs d’asile, il y a des étrangers en séjour légal, qui sont nés en Belgique et qui veulent un jour se marier. Parfois on leur met des bâtons dans les roues, pour reconnaître leurs enfants aussi. Utilise-t-on un langage qui est compris des étrangers, et pas que pour les travailleurs à l’Union européenne ? Ce sont toutes des démarches que les communes peuvent faire pour être plus accueillantes. Pas plus généreuses, simplement plus accueillantes".

Bonnes pratiques

Sotieta Ngo reconnaît que, dans certaines communes, "il y a des bonnes pratiques. Dans notre mémorandum, nous essayons de relever ces bonnes pratiques. C’est très simple : c’est simplement faire appel à des médiateurs interculturels à la commune, c’est traduire les documents dans des langues compréhensibles. Ce ne sont pas toutes les langues du monde, on compte six ou sept langues compréhensibles par les étrangers. Il y a tout un tas de services, notamment la motivation des convocations à la commune, l’expliquer aux personnes plutôt que de considérer que ces personnes vont comprendre. Oui, il y a toute une série de bonnes pratiques qui ne nécessitent ni dépense d’argent ni dépense d’énergie, mais juste une volonté d’être plus accueillants".

Tous les partis démocratiques sont-ils compatibles avec la solidarité vis-à-vis des réfugiés et des étrangers ? "J’aimerais le croire et le dire sans doute. Mais aujourd’hui l’Europe est un espace démocratique et je constate que ce sont des dirigeants d’extrême-droite étrangers qui donnent le ton. Et tous les États européens se rangent derrière ces dirigeants. En principe, tous les partis démocratiques sont capables de faire preuve d’accueil — pas de générosité, mais simplement d’accueil — mais la situation actuelle me fait craindre le pire, simplement à l’égard des étrangers" conclut-elle.