Communales: il y a plus d'accords préélectoraux en Flandre qu'en Wallonie

Le scrutin communal (et provincial) aura lieu le 14 octobre. L'occasion de répondre à trois questions.

1. Combien de citoyens sont appelés à voter ?

8.135.774 : c'est le nombre d'électeurs belges et non belges qui iront voter le 14 octobre prochain. Des électeurs qui voteront, non plus dans 589 communes mais dans 581 car certaines communes flamandes ont fusionné. Voici la nouvelle répartition: 19 à Bruxelles, 262 en Wallonie (rien ne change) et 300 en Flandre.

2. S'il y a moins de bourgmestres, certaines communes verront-elles leur nombre d'élus augmenter?

Oui : prenons l'exemple de Waterloo. Cette commune aura 2 conseillers communaux supplémentaires (31) et 1 échevin en plus (6). En Wallonie, au total, 35 communes verront leurs nombres d'élus augmenter comme Incourt, Tubize ou encore la Louvière. Cela est dû au boom démographique. Puisque le nombre d'élus est calculé en fonction de la population. A Bruxelles, ce ne sera pas le cas pour ces élections-ci, il n'y aura pas plus d'élus, c'est une décision politique.

3. Y a-t-il des accords préélectoraux dans certaines communes?

Oui, mais c'est un phénomène plus important en Flandre. Dans 70% des communes, des accords préélectoraux seraient conclus. En Wallonie pas. La raison : en 2012, 75% des communes ont obtenu des majorités absolues, contre seulement 25% au nord du pays.

En Wallonie, la volonté est donc plus de préserver ces majorités avec des listes fortes que de s'accorder avant.