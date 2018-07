Communales: ce qui motive les étrangers à s'inscrire comme électeur

Depuis 2000, les ressortissants européens peuvent prendre part aux élections communales et depuis 2006, ce droit est étendu à tous les résidents étrangers installés depuis plus de cinq ans sur le sol belge. "Si tous les électeurs potentiels s’étaient inscrits, ils représenteraient plus de 29% du total des électeurs", explique Louise Nikolic, docteure en sciences politiques et sociales, interrogée dans Jour Première.

"On constate de très fortes disparités dans les taux d’inscription, d’une part entre les communes de Belgique, mais aussi entre les Régions. On voit par exemple que le taux d’inscription pour les Européens et pour les non-Européens est particulièrement faible en Région flamande et à Bruxelles, alors qu’il est beaucoup plus élevé — deux fois plus élevé en moyenne — en Région wallonne. Et pour expliquer cela, il y a un certain nombre de facteurs qui ont été mis en évidence par différentes études. Un des facteurs vraiment importants pour expliquer cette disparité dans le taux d’inscription est le manque d’information. En effet, il y a vraiment beaucoup de résidents non belges qui ignorent tout simplement leur droit de s’inscrire pour voter aux élections communales. Cette information et cette sensibilisation peuvent se faire via les communes, mais aussi via des associations locales. Et ce qu’on a remarqué, c’est que la mobilisation est très variable au niveau des communes. Certaines communes se contentent d’afficher la circulaire dans l’administration communale, tandis que d’autres mettent en place de véritables campagnes de sensibilisation, avec des informations claires se trouvant en plusieurs langues sur leur site Internet par exemple" poursuit-elle.

Sentiment de non-intégration

Louise Nikolic a rédigé une thèse sur ce sujet. Selon elle, parmi les facteurs qui influencent le taux d'inscription il y a "notamment les communes ou les actions du bourgmestre et/ou le contexte politique en général qui sont perçus positivement par les ressortissants non nationaux. Dans ces cas-là, on remarque que le taux d’inscription est en moyenne plus élevé que dans les autres communes. Un autre facteur très intéressant est qu’on a remarqué que le taux d’inscription était lié à la perception que les étrangers ont du climat communal — est-ce qu’il est accueillant, est-ce qu’il est ouvert ? – et de leur sentiment d’intégration. Donc, on observe que les étrangers qui se sentent discriminés dans leur commune éprouvent un sentiment de non-intégration qui les pousse plutôt à se replier sur eux-mêmes et donc à ne pas aller voter".

"Aux États-Unis, de nombreuses études ont montré que plus les personnes avaient un sentiment de non-intégration, plus elles se sentaient discriminées et justement plus ça les poussait à se réveiller et à aller s’inscrire et voter. Mais en Belgique, c’est le contraire qu’on a observé", poursuit-elle.

Louise Nikolic observe que "c'est parfois la notion d’obligation qui dérange les ressortissants étrangers. Parce qu’ils sont libres de s’inscrire, mais une fois qu’ils sont inscrits, ils sont donc soumis à la même obligation que les Belges et certaines personnes que j’ai interviewées m’ont dit que ça allait à l’encontre de leur tradition politique. Ils retiennent aussi souvent que le non-respect du vote est punissable par une amende, mais ils ne sont souvent pas au courant qu’il est aussi possible de se désinscrire des listes à tout moment, mais qu’il est aussi possible de donner une procuration à quelqu’un de confiance s’ils ne devaient pas se trouver en Belgique au moment des élections".

Electeurs potentiels

Les candidats aux élections ne doivent pas oublier que ces étrangers sont des électeurs potentiels. "De nombreux partis politiques et candidats en ont tout à fait conscience et ont vraiment une démarche de sensibilisation à côté des communes et des associations locales de sensibilisation et d’information des électeurs potentiels".

Il y a différentes raisons qui sont mises en avant par les étrangers qui ont fait le choix de s’inscrire : "Il y en a qui expliquent simplement que pour eux c’est une démarche qui va de soi, d’autres qui insistent sur le temps de résidence, en disant que ça fait longtemps qu’ils sont ici en Belgique. Et il y a aussi le fait d’avoir des liens avec la population belge, le fait que leurs enfants soient scolarisés. Mais ils se rendent simplement compte aussi que les compétences au niveau communal sont des compétences très importantes et qui ont un impact sur leur vie quotidienne, comme l’enseignement, le logement, la collecte des déchets, les travaux publics... Ce sont des compétences communales sur lesquelles ils peuvent avoir un impact en s’inscrivant et en votant".