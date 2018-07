Communales à la Ville de Bruxelles: la liste cdH+/CD&V espère un retour dans la majorité

Après un travail préparatoire de plusieurs centaines d'heures en immersion dans le milieu associatif les quartiers, la liste cdH+/CD&V a donné officiellement le coup d'envoi de sa campagne en vue du scrutin d'octobre, à la Ville de Bruxelles, en dévoilant son slogan, au coeur des Marolles: "Bruxelles tout autrement".La liste cdH+/CD&V, emmenée par Didier Wauters et Bianca Debaerts, est à présent quasi complète.

Elle souhaite faire son retour dans la majorité au prix d'un changement de méthode de gouvernance, ont indiqué ceux-ci mercredi lors d'une rencontre avec la presse.

Sauf avec la N-VA

A cette fin, la liste n'exclut de discuter a priori avec personne de son programme, sauf avec la N-VA, si l'on en croit Didier Wauters interrogé sur ce point. "Cela n'est pas dans mes intentions", a-t-il dit, soutenu du fond de la salle par l'actuelle cheffe de file du cdH de la Ville, Joëlle Milquet.

Bianca Debaets, dont la formation est dans la majorité aux gouvernements flamand et fédéral avec la N-VA, a refusé de se prononcer à ce sujet: "Ce n'est pas à l'ordre du jour à ce stade", a-t-elle dit.

Selon Didier Wauters, le slogan choisi symbolise ce à quoi les habitants de la commune centrale de la capitale aspirent le plus: un nouveau souffle, un vrai changement d'équipe et de méthode de gouvernance, après six années d'une majorité PS-MR marquée par "les scandales" et les échecs de ses grands projets (stade national, la gestion chaotique du projet de piétonnier, le cirque royal, ...), par la succession de trois bourgmestres, par une tension de la cohésion sociale, plusieurs incidents en matière de sécurité et surtout, une gouvernance "catastrophique".

A l'issue d'un tour des quartiers organisé au cours des trois derniers mois, le programme électoral, annoncé à la rentrée, sera peaufiné au cours des prochaines semaines. Il le sera au départ des réponses à un questionnaire en ligne édité sur le site de la liste et via Facebook pour récolter des avis sur huit domaines touchant au quotidien de la vie locale.

Ville de solidarité et du lien social

La colonne vertébrale du programme a été assemblée. Il s'agira, aux yeux du cdH+/CD&V d'accentuer la réforme de la gouvernance et de la participation, de moderniser et optimaliser les services à la population et proposer un pacte de qualité de l'enseignement de la Ville. Autres objectifs: faire de Bruxelles une "green et smart city", une ville de solidarité et du lien social, et une métropole qui retrouve une âme à travers les leviers de la culture, du commerce et de l'espace public.

Didier Wauters et Bianca Debaets, précéderont Hamza FassiFihri, Fatima Moussaoui et Bertin Mampaka, tous conseillers communaux sortants. La plus jeune candidate de la liste, Sara Marcineau, une étudiante française en sciences politiques, occupera la sixième place. Les ex-échevins Chantal Noël et Christian Ceux pousseront une liste bilingue composée de représentants de toutes les générations, de tous les quartiers et toutes les cultures. Comme prévu, l'ancienne ministre et actuellement chef de file cdH au conseil communal, Joëlle Milquet, ne figurera pas sur la liste.