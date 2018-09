Communales 2018: "Même si en Belgique le vote est obligatoire, la participation va être un véritable enjeu", selon le politologue Jean Faniel

L’invité de Matin Première était ce lundi Jean Faniel, directeur du Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP). Il a analysé les enjeux et les passions autour des communales et provinciales d’octobre 2018. Premier scrutin en quatre ans, les élections du 14 octobre sont aussi le début d’une longue séquence électorale en Belgique. Elles donneront le pouls de l’ensemble des scrutins, selon Jean Faniel.

Les communales sont-elles les élections "de cœur" du citoyen?

"En tout cas, c’est un scrutin important car il touche au quotidien des gens. L’avantage des communes et des provinces, c’est qu’elles peuvent faire un peu de tout, leur action est étendue avec de la visibilité sur le terrain : cela va du développement de nouvelles écoles à la réfection des trottoirs, en passant par les conditions d’accueil des migrants.

Ce scrutin permet aux gens de faire des choix pour six ans, période assez longue, pour peser réellement sur leur destin collectif."

Les " affaires " qui ont touché certaines communes vont-elles se transformer dans les urnes en désintérêt ou méfiance?

"La participation va être un véritable enjeu, même si en Belgique le vote est obligatoire. En 2012, lors des précédentes communales, il y avait un peu moins de 80% de bulletins valables par rapport aux inscrits. Cela veut dire que 20% des inscrits ne sont pas venus ou ont remis un bulletin blanc ou nul.

Difficile d’interpréter ces votes par manque d’études, mais c’est tout de même significatif et il faudra voir si les fameuses affaires, qui se sont justement déroulées principalement au niveau local, vont encore faire baisser la participation."

Les communales donneront-elles le pouls des scrutins à venir?

"Cela fait plus de quatre ans qu’il n’y a pas eu d’élections en Belgique, c’est exceptionnellement long.

On peut imaginer que certains se ramassent de grandes gamelles qui pourraient être des doubles sanctions. Je pense à des gens qui ratent le mayorat dans leur commune et, au moment de l’établissement des listes pour les fédérales, communautaires et européennes de mai 2019, seront mis sur la touche à cause de leur mauvais score. Et la dynamique inverse peut se produire aussi."

Qui joue gros? Le PS?

"Le scrutin est capital pour le PS, car, depuis l’après-guerre, c’est un parti de pouvoir et là, il a été rejeté dans l’opposition au fédéral en 2014 et au niveau wallon en juillet 2017. Mais, en même temps, on a l’impression que le souffle des affaires et le vent défavorable pour les partis traditionnels est retombé. Si on avait voté il y a un an, cela aurait peut-être été différent. L’attitude vis-à-vis d’Elio Di Rupo à Mons sera significative."

L’ensemble du destin du cdH va être déterminé par l’attitude vis-à-vis de son président

"C’est aussi la baston à Bastogne avec le président d’un parti [le chH] dont on sait que tendanciellement il perd un peu de terrain à chaque élection, même si à Bastogne Benoît Lutgen est sur du velours avec sa majorité absolue.

Ses choix récents avec le renversement de majorité en Wallonie – choix courageux pour les uns, stupides aux yeux des autres- vont-ils être récompensés ou sanctionnés par l’électeur? L’ensemble du destin du cdH va être déterminé par l’attitude vis-à-vis de son président."

En Flandre: véritable année électorale

"Il y aura un impact national de ce qui se joue en Flandre, je pense notamment à la hiérarchie des partis. La N-VA va-t-elle développer son ancrage et continuer à supplanter le CD&V? Après avoir perdu Anvers lors des précédentes communales, est-ce que les socialistes flamands [du sp.a] vont perdre d’autres grandes villes (Gand, Louvain, Ostende) où ils sont encore ancrés?

Sur Anvers, encore : la majorité que l’on y retrouve est la même qu’au gouvernement flamand et au fédéral. Donc la vraie question est: Bart De Wever va-t-il conserver une position favorable face au CD&V et à l’Open Vld?