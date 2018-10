Communales 2018: des candidats flamands en nombre sur les listes du Mont-de-l'Enclus

Mont-de-L'Enclus, en Hainaut dans l'arrondissement de Tournai, plus précisément encore en Wallonie picarde, à un jet de pierre de la frontière linguistique. Une commune, bordée par l'Escaut et coincée entre Renaix, Avelgem, Celles et Frasnes-lez-Anvaing notamment. Tournai, Mouscron, voire Tourcoing ne sont pas loin non plus. Une commune bucolique de 3711 habitants, née de la fusion de quatre villages (Amougies, Anseroeul, Orroir, Russeignies) dans ce "pays des collines" bien connu des amateurs de cyclisme, via notamment le passage annuel du "Ronde", le Tour des Flandres. Avec pour vigie, le Mont point culminant à 140 mètres d'altitude. Une commune à majorité absolue bleue Politiquement à présent : Mont-de-L'Enclus, c'est une commune dominée par les libéraux de manière quasi ininterrompue depuis trente ans. Un MR en majorité absolue depuis 2006 avec 8 sièges sur 13 au conseil communal (ne laissant depuis 2012 que deux sièges à la liste d'opposition PS-cdH-Ecolo), avec pour bourgmestre Jean-Pierre Bourdeaud'Huy, 54 ans, qui avait rassemblé pas moins de 1029 voix sur son seul nom au dernier scrutin.

Jean-Pierre Bourdeaud'Huy, bourgmestre MR depuis 2006 de Mont-de-l'Enclus et tête de liste MR 2018, candidat à un troisième mandat - © Fabien Van Eeckhaut

Une domination telle que l'on se demandait si, pour le scrutin d'octobre 2018, Mont-de-L'Enclus allait réellement voir ses citoyens aller aux urnes ou plutôt le MR l'emporter par forfait. Faute de challengers. Mais voilà à quelques jours de l'échéance ultime, face à un bourgmestre prêt à un troisième mandat, une liste d'opposition est finalement apparue. Sur le gong. Une liste Alternative Citoyenne Enclusienne misant sur la nouveauté et le changement, avec une jeune tête de liste de 21 ans, Jordan Renard, étudiant en communication, et quelques personnalités pas toutes étiquetées politiquement sous le slogan "Inventons l'avenir".

Liste MR contre Alternative citoyenne enclusienne - © Fabien Van Eeckhaut

De quoi en tout cas laisser un choix démocratique aux électeurs. Même s'il faut bien avouer en parcourant la campagne environnante, qu'elle est avant tout constellée d'affiches bleues avec les visages de la liste du Bourgmestre que l'on imagine mal balayée au soir du 14 octobre. Mont-de-L'enclus "waar vlamingen thuis zijn" Mais ce qui étonne sur ces listes pour des élections communales en Wallonie, c'est la présence de nombreux noms à consonances flamandes. Et pour cause. De nombreux candidats sont cette fois flamands. La raison est simple : désormais, à Mont-de-L'Enclus, un habitant sur deux quasi est... flamand - faute de vrai recensement linguistique, pas de chiffres officiels disponibles mais le rapport de "forces" serait : 55% de francophones, 45% de néerlandophones. Les nouveaux acheteurs de terrains ou de maisons sur place sont bien souvent flamands ces dernières années. Après tout géographiquement Renaix, Avelgem, Kluisbergen sont tout à côté, Gand à 40 kilomètres seulement, Bruges à 65 ! "C'est la proximité avec la Flandre qui fait que les Flamands viennent chez nous. Et ceux qui s'installent finalement ici sont avant tout de jeunes couples, des familles qui recherchent une première habitation, de quoi construire. Et il s'agit en général de gens relativement aisés, avec des moyens importants", explique le bourgmestre MR Jean-Pierre Bourdeaud'Huy. Il faut dire en effet que l'immobilier est bien moins cher de ce côté-ci de la frontière linguistique. "Pour être propriétaire au Mont-de-L'Enclus d'un beau terrain d'une dizaine d'ares, la valeur est estimée entre 100 et 175.000 euros, en fonction de sa localisation dans l'entité; sur les hauteurs, la vue est, il faut bien le dire, magnifique et dès lors, les prix sont beaucoup plus élevés. Ils recherchent ici le confort qu'ils n'ont pas chez eux, en Flandre où ils n'auraient, pour le même prix, d'un terrain de 3 ares et une maison avec des voisins adossés à gauche et à droite". Des terrains moins chers donc qu'en Flandre, parfois déjà bien chers cependant pour un acheteur wallon. Ce qui pourrait avoir tendance à créer un réel clivage - socio-économique - entre citoyens enclusiens, les néerlandophones ayant tendance à s'aménager de belles villas sur les hauteurs, le centre du village restant plutôt "populaire" et francophone, mais ceci est une autre histoire... Pas de communautarisme ici Présence flamande oblige dans la localité, pour le bourgmestre "c'est indispensable d'avoir une représentation dans le conseil communal. Et pour avoir une bonne liste, il faut pouvoir afficher des gens qui représentent au mieux la population. Nous avons 45% de résidents néerlandophones sur le Mont-de-L'Enclus, c'est donc tout à fait logique qu'on fasse appel à des candidats néerlandophones pour défendre les intérêts des néerlandophones dans notre commune... francophone. Sur notre liste, il y a 40% de candidats néerlandophones mais la plupart de nos candidats sont parfaitement bilingues. Moi comme bourgmestre je m'adresse d'ailleurs en néerlandais à ma population néerlandophone. Mais je précise que Mont-de-L'Enclus est une commune wallonne, francophone, et restera francophone". Pas de conflit communautaire ici, aucun souci d'ordre linguistique, la commune disant faire le maximum pour intégrer les nouveaux arrivants, ces derniers sachant parfaitement aussi où ils viennent s'installer. En guise de boutade, on pourrait dire "pas d'envoi ici de convocations électorales en néerlandais", Mont-de-l'Enclus n'est pas une "commune à facilités".

Marnix Verstraeten, échevin (flamand) de la Culture de Mont-de-L'Enclus - © Fabien Van Eeckhaut Preuve s'il en fallait de cette intégration apparemment réussie : Marnix Verstraeten, né dans la commune (flamande) voisine d'Avelgem il y a 58 ans, artiste-peintre, venu s'établir dans la commune il y a une dizaine d'années et même devenu sous la dernière législature échevin de la Culture, le 1er échevin flamand d'une commune wallonne. Il figure à nouveau en 2018 sur la liste MR. "J'habite ici en Wallonie. Je me dois donc de travailler aussi avec et pour les gens de ma commune. Maintenant l'électeur fait ce qu'il veut. Mais j'affirme que Mont-de-L'enclus est un bon exemple pour le vivre-ensemble. Aucun problème ici entre francophones et néerlandophones".

Martin Provoyeur, candidat flamand sur la liste MR - © Fabien Van Eeckhaut Discours identique forcément pour Martin Provoyeur, 64 ans, 11ème sur la liste MR : "Comme je suis pensionné, j'ai du temps libre et je voulais m'investir pour ma commune. A l'origine je venais de Renaix et je suis venu m'installer ici il y a quelques années déjà. Ma femme, elle, est d'Audenaarde. Mais nous parlons tous les deux aussi le français. C'est la preuve de la bonne volonté qu'il faut pour s'intégrer et finalement même pour s'investir dans la commune". Autant de candidats qui, cependant, refusent de n'être que des "attrape-vote" uniquement destinés à la communauté néerlandophone. Martin Provoyeur : "Non je ne pense pas qu'un néerlandophone ne va voter que pour un néerlandophone dans cette élection. C'est une élection locale. Ici c'est une petite localité, tout le monde se connaît ou presque. On va vers les gens que l'on connaît, vers ceux avec lesquels on a déjà eu un contact à la maison communale par ex. Un néerlandophone peut donc tout aussi bien voter pour un candidat francophone. Aucun problème de ce côté-là". Des candidats qui en tout cas ne veulent pas "jouer un clan" contre l'autre, francophone contre néerlandophone. Au contraire, tous misent sur une volonté de vivre-ensemble et d'intégration. Même si côté opposition, on entend mieux faire forcément que ce qui existe actuellement.

Filip Neuville, "le Flamand" de la liste Alternative citoyenne - © Fabien Van Eeckhaut A l'image de Filip Neuville, N°3 de la Liste Alternative citoyenne enclusienne. Lui travaille au service des Sports de Renaix, commune voisine, mais habite Anseroeul où il s'est investi dans l'école communale locale, dans le comité des fêtes, dans le comité de développement rural. Pour lui aussi continuer à s'investir et prendre part aux élections lui paraissait logique. Mais s'il estime que la cohabitation Flamands-Wallons dans la localité se passe bien, "je pense qu'il y a encore des possibilités d'améliorer les choses et de renforcer le vivre-ensemble". Et de déplorer oui que Mont-de-L'Enclus puisse parfois ressembler pour les néerlandophones à une cité-dortoir. Comme le dit une habitante - francophone - assise avec son mari sur son seuil pour y prendre le soleil, "les gens ne se mélangent pas. Chacun reste de son côté, même dans les fêtes. Les Flamands ne vivent pas au village, ils y dorment, puis partent au travail en Flandre, ils font leurs courses en Flandre". Un souci que reconnaît entre les lignes Filip Neuville qui plaide pour un "vivre-ensemble renforcé" en effet : "Avec pourquoi pas, par ex. une crèche dans le village, ce qui créerait plus de vie sociale, plus d'envie pour les néerlandophones de s'intégrer; ce serait le moyen pour eux de vivre encore plus dans le village, avec une garderie, l'école où vont déjà des enfants néerlandophones. Même chose avec des associations soutenues où chacun pourrait rencontrer l'autre. Il faut renforcer tout cela, rendre l'ensemble tellement attractif que les gens y viendraient d'eux-mêmes". Fin de citation. On le voit, en effet, pas de vrais problèmes communautaires à Mont-de-L'Enclus, juste une volonté commune, majorité comme opposition, de mieux faire, de faciliter les choses. A noter d'ailleurs que les candidats néerlandophones écartent purement et simplement l'idée de lancer un jour une liste purement néerlandophone, qui serait précisément contraire à leur volonté d'une intégration réussie.

