Commission spéciale coronavirus: les trois experts pointent de nombreuses lacunes

Trois experts désignés par la commission spéciale chargée d'évaluer la gestion de la crise du Covid-19 ont présenté vendredi matin leur premier rapport provisoire aux députés. Ils se sont montrés extrêmement critiques sur la gestion de la pandémie par la Belgique, où elle a fait plus de 9000 morts.

L'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB), l'infectiologue Leila Belkhir (UCL) et la consultante en gestion de risque et sécurité Floor Lams ont d'emblée pointé de nombreuses lacunes dans la gestion de cette crise, alors que leur rapport définitif n'est attendu que pour la fin du mois d'août. "Comment se fait-il que l'on ait à ce point minimisé l'épidémie?", s'est interrogée Leïla Belkhir. "Il existait un plan pandémie, à la suite du virus H1N1. Ce qui nous a surpris, c'est que ce groupe de travail n'a jamais été reconstitué. On s'est retrouvé à devoir improviser pour prendre en charge les patients."

L'infectiologue a aussi pointé une communication cacophonique. "La communication a été l'un des points les plus catastrophiques. Ça a été la galère dès le début. On ne savait jamais à qui s'adresser et on ne s'y retrouve toujours pas. Il y a beaucoup trop de niveaux de décision", a-t-elle indiqué. "Entre médecins, on a fonctionné avec des groupes Whatsapp. Le premier qui voyait une modification sur le site de Sciensano prévenait les autres", a-t-elle notamment illustré. Mme Belkhir a aussi indiqué que le testing n'était "pas encore optimal du tout."