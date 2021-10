Ce vendredi, la commission d'enquête parlementaire sur les inondations de juillet en Belgique auditionnera Hervé Jamar, Gouverneur de la province de Liège et Catherine Delcourt, Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège.

►►► Les autorités auraient-elles pu mieux anticiper les inondations de juillet ? Ce que disaient les prévisions de l'EFAS

La manière dont les autorités liégeoises ont géré les inondations est remise en cause sur plusieurs points, on a notamment reproché au gouverneur Hervé Jamar d'être resté en congé officiel lors du plus fort des événements, alors que c'est Catherine Delcourt qui le remplaçait officiellement, et qui a géré cette crise au niveau provincial dès le début des inondations, jusqu'au mercredi 14 juillet.

Un rapport indépendant, commandé par le ministre du Climat Philippe Henry et dont le premier volet a été dévoilé le 11 octobre, insistait notamment sur le fait que les niveaux locaux étaient peu préparés à la gestion du risque et de crise. "Il y a peu de cultures du risque dans beaucoup de localités, peu d’investissements en matière de planification d’urgence, dans les compétences des planificateurs d’urgence au niveau local, alors qu’elle est très importante" soulignait une co-auteure du rapport, Catherine Fallon, professeure responsable au centre de recherche interdisciplinaire SPIRAL.

►►► Rapport indépendant sur les inondations : "Il y a peu de cultures du risque dans beaucoup de localités"