Un rapport indépendant, commandé par le ministre du Climat Philippe Henry et dont le premier volet a été dévoilé le 11 octobre, insistait notamment sur le fait que les niveaux locaux étaient peu préparés à la gestion du risque et de crise. "Il y a peu de cultures du risque dans beaucoup de localités, peu d’investissements en matière de planification d’urgence, dans les compétences des planificateurs d’urgence au niveau local, alors qu’elle est très importante" soulignait une co-auteure du rapport, Catherine Fallon, professeure responsable au centre de recherche interdisciplinaire SPIRAL.

La manière dont les autorités liégeoises ont géré les inondations est remise en cause sur plusieurs points, on a notamment reproché au gouverneur Hervé Jamar d'être resté en congé officiel lors du plus fort des événements, alors que c'est Catherine Delcourt qui le remplaçait officiellement, et qui a géré cette crise au niveau provincial dès le début des inondations, jusqu'au mercredi 14 juillet.

Ce vendredi, la commission d'enquête parlementaire sur les inondations de juillet en Belgique auditionnera Hervé Jamar, Gouverneur de la province de Liège et Catherine Delcourt, Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège, qui était gouverneure faisant fonction lors des inondations qui ont très durement touché des communes liégeoises, dont Pepinster et Verviers.

Hervé Jamar a précisé qu'il ne fera pas l'exposé du déroulement des événements lors de ces journées fatidiques, vu qu'il était officiellement en congé, ce sera Catherine Delcourt, en charge durant la crise, qui le fera lors de son audition de cette après-midi.

"On a eu des coups de fil, évidemment, avec Catherine Delcourt. Moi j'étais 'en congé', entre guillemets, et elle, elle gérait les réunions depuis la nuit du 13 au 14 juillet. Ces réunions ont permis une prise de position assez rapide dans le chef de la province de Liège, et donc j'assume pleinement tout ce qui a été fait en termes de gestion de crise par la cellule planification d'urgence, et Catherine Delcourt. J'assume, et je n'aurais pas fait mieux."

Dès la nuit du 13 au 14 juillet, la cellule de gestion de crise s'enclenche

"Liège est la première province qui a déclaré l'état de crise provincial, avant même que l'on reçoive l'alerte rouge de l'IRM" déclare le gouverneur. Selon différentes sources, et les articles web publiés à ce moment-là, le communiqué annonçant la phase provinciale de crise est arrivé en fin de matinée. Bien plus tôt, vers 6h du matin, c'est la DGH (Direction de la gestion hydraulique) qui avait lancée une alerte rouge de crue sur le bassin de la Vesdre, sans passer par une pré-alerte de crue.

Le Gouverneur rappelle que de nombreuses réunions de crise, "plusieurs contacts, la possibilité de pouvoir réunir toutes les forces, les directeurs de toutes les disciplines, et ces disciplines ont pris d'emblée toutes les mesures qui semblaient devoir être prises." "Je rappelle que dans la nuit du 13 au 14 juillet, il y avait eu des évacuations des camps scouts". Catherine Fallon, de l'Institut de recherches SPIRAL de l'ULiège, a en effet souligné dans le rapport d'experts indépendants sur les inondations que le système d'alerte pour les camps scouts est pleinement développé et efficace est Wallonie, mais que les soucis de gestion de crise se situaient à d'autres niveaux, notamment en termes de communication entre les populations et les autorités locales.

"Toutes les mesures ont été prises" dès la nuit du 13 au 14 juillet, affirme Hervé Jamar. "En fin d'après-midi (du 14 juillet, ndlr), j'ai à nouveau Catherine au téléphone, et je mets, entre guillemets, à sa disposition", déclare-t-il en insistant sur le fait qu'il avait le droit de prendre des congés. Et de rappeler que dans la journée du 14 juillet, il y a eu une accalmie dans les crues. En effet, comme l'a confirmé un expert indépendant, le bassin de la Vesdre a vécu deux pics de crue : l'un dans le début de journée du 14 juillet, l'autre dans la nuit du 14 juillet au 15 juillet. Vers 14h, le niveau de la Vesdre redescendait brusquement, avant de remonter en pic très brusque de crue en fin de soirée.

Nous n'étions pas trop de deux gouverneurs sur place pour pouvoir faire face aux opérations

"Avec Catherine, on s'entend très vite sur un mode de fonctionnement. Elle me dit 'je gère, je suis avec toutes les équipes, apprête toi à revenir demain matin, très tôt, je te tiens au courant'"." Donc je suis arrivé le 15 à 6h du matin, et j'ai fait le topo avec Catherine. Il nous a pas fallu deux minutes pour comprendre qu'il valait mieux qu'elle continue la gestion opérationnelle de la cellule de crise provinciale, vu le nombre de réunions depuis la veille, et donc elle était dans le feu de l'action, alors que moi-même je revenais et je me mettais 'à son service'. C'est peut-être un peu les rôles à l'envers, mais on ne s'est pas plus posé la question et je crois que nous avons pris la bonne décision, car si elle avait du m'exposer à tout ce qu'elle avait vécu depuis la veille, nous aurions perdu une heure ou deux. J'ai assuré de tous les déplacements à l'extérieur, je me suis notamment occupé de l'appel international, j'ai fait des choses multiples, mais dans une autre salle que Catherine, où la cellule de base fonctionnait déjà. J'ai également accompagné le Roi et la Reine durant leur visite la journée du 15."

"Nous n'étions pas trop de deux gouverneurs sur place pour pouvoir faire face aux opérations.(...) Je ne veux pas que l'on puisse laisser sous-entendre que le fait de ne pas avoir repris mes fonctions officielles d'emblée aurait pu prêter à conséquence. Catherine Delcourt est maître en planification d'urgence et une excellente collaboratrice. (...) Ses compétences ne sont pas à mettre en cause d'une manière ou d'une autre." Et de revenir sur son interview au Soir, par rapport au terme de "gouverneur bénévole" : "Ce terme veut dire que je suis venu en appui, en collaboration, en effort, en soutien, avec Catherine et toute mon équipe de planification d'urgence, pour apporter un plus. C'est ça que j'ai voulu dire, ce mot a pu être mal interprété."

Nous avons travaillé de la manière la plus efficace qui soit

"Nous avons ainsi travaillé ensemble entre le 15 juillet jusqu'au lundi 19 juillet à minuit, c'est là que nos rôles se sont officiellement inversés." Hervé Jamar précise également que le duo, et les équipes des disciplines, "ont travaillé de la manière la plus efficace qui soit". Il a également expliqué la gestion humaine de la crise, plus difficile vu l'époque de vacances, où plusieurs personne étaient en congé et/ou à l'étranger. "On a vécu pendant trois-quatre jours avec des relais de personnes."

"La Crise fédérale n'a été déclarée que le 15 juillet, vers midi - 14h, et personnellement j'ai tenu la majorité de ces réunions de crise fédérale." Et de lister toutes les tâches qu'il a effectué depuis le 15 juillet, en évoquant la situation au barrage de Monsin, où il a fallu démolir le chantier. "Une décision très judicieuse, sinon c'est Liège ville qui aurait pu être inondée".

Le gouverneur a évoqué l'appui international, qu'il fallait également gérer, tout en soulignant leur travail qui a permis de "sauver des dizaines et des dizaines de gens" : cette organisation a été permise grâce a un exercice européen de gestion de crise effectué en 2019. Il a également rappelé la mise en place de la cellule solidarité, dont il "assistait et validait" l'organisation. Rapidement s'est aussi posée la question des déchets et de l'insalubrité des zones touchées par les inondations.