La commission des relations extérieures de la Chambre a repris ses travaux vers 13h45 avec un nouveau texte sur la table. Ainsi amendée, cette proposition de résolution de soutien au Pacte des migrations devrait rassembler une majorité alternative. Ecolo-Groen, le sp.a et le cdH viendront en renfort du MR, de l'Open Vld et du CD&V. Le PS, lui, risque de ne pas s'associer à ce vote.

Georges Dallemagne, chef de groupe cdH et auteur du texte de base de cette résolution, a répété l'importance que la Belgique s'engage en faveur de ce fameux pacte. Il en va de la crédibilité de notre pays sur le plan diplomatique : "La Belgique est un pays qui croit au dialogue international. Si on devait ne pas aller à Marrakech, on aurait une rupture brutale et intolérable par rapport aux traditions de notre pays. Cela donnerait un signal extrêmement grave sur la manière dont notre pays interagit sur la scène internationale".

Le texte remanié présenté par David Clarinval (MR)

La nouvelle résolution demande au gouvernement une concertation avec différents Etats européens afin d'arriver à "une explication de position qui explique le soutien au Pacte". De son côté, le PS a déposé un amendement à la résolution demandant d'"approuver sans réserve le pacte".