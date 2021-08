Comment reloger les sinistrés ? Les solutions sur la table des autorités wallonnes

Un mois après les terribles inondations qui ont frappé la Wallonie, on estime aujourd’hui qu’environ 15.000 logements auraient été endommagés, avec pour conséquence de priver de toit presque autant de personnes. Autant dire que le relogement des sinistrés est donc devenu la priorité numéro un pour les autorités wallonnes. Plusieurs mesures ont déjà été prises à cet effet et de nouvelles pistes sont désormais sur la table. Faisons le point.

Un système d’exonération fiscale incitait déjà les propriétaires à envisager ce système mais la Région va maintenant plus loin : "C’est-à-dire que normalement les propriétaires doivent nous confier le bien pendant minimum neuf ans, ici on a dit qu’ils pourront bénéficier de tous ces avantages même en ne le laissant que deux ans. Et, en outre, on a rajouté un dispositif selon lequel ils peuvent bénéficier de subsides à hauteur de 15.000 euros et d’un prêt à taux zéro de 15.000 autres euros pour rénover rapidement le bien et le remettre au plus vite sur le marché" développe le ministre.

De quoi accélérer les démarches des deux côtés selon le ministre du logement Christophe Collignon : "on met à disposition un outil simple et pragmatique pour faciliter les choses (..) où vous pouvez localiser facilement votre demande, parce qu’il ne faut évidemment pas perdre de vue que les personnes sinistrées ne voudront sans doute pas trop s’éloigner de leur bassin de vie" précise-t-il.

La solution la plus évidente consiste bien sûr à trouver un logement abordable existant, déjà proposé à la location par son propriétaire. Mais parce qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver , la Région wallonne a lancé un site web permettant de centraliser les demandes de logement et les offres privées : Entraide Logement (wallonie.be) .

"Ce n’est pas impossible et l’incitant financier est une bonne chose mais de manière générale les places en gîtes sont bookées bien à l’avance. Beaucoup d’entre eux sont déjà complets et structurellement le mois de septembre est un bon mois également. En octobre vous allez trouver plus de place mais ce sera surtout du lundi au vendredi, les weekends sont fort loués et ça n’aidera pas beaucoup de louer juste en semaine évidemment", détaille celui qui est aussi lui-même propriétaire de deux gîtes.

Le président de la Fédération des Gîtes et Chambres d’hôtes de Wallonie, Frédéric de Dorlodot, se montre en tout cas plutôt sceptique : "à mon avis, vous aurez beaucoup de mal à trouver en août et en septembre" tempère-t-il immédiatement.

C’est l’une des pistes lancées par la Wallonie dès le mois de juillet : louer au plus vite des "logements légers" comme on les appelle, des containers transformés en habitation ou d’autres habitats modulaires. Un appel d’offres en urgence a donc été lancé par la Société wallonne du logement (SWL) et une vingtaine de sociétés se seraient montrées intéressées mais de l’aveu même du gouvernement, le chiffre de 3000 modules avancé pendant un temps devra sans doute être revu à la baisse.

"C’était un peu compliqué" nous confie Grégory Hubert, le gérant de la société C2G Concept, spécialisée dans la transformation de containers maritimes en logement, qui a été en contact avec les autorités à propos de cet appel d’offre. "On s’est un peu concertés entre fabricants et faire autant de logements en location ce n’était pas vraiment intéressant car nous n’avons pas de stock, donc il faut produire mais alors après que va-t-on faire de ces containers si dans six ou huit mois la région wallonne n’en veut plus ?", poursuit-il.

Un second appel d’offres doit donc suivre ce lundi 16 août (avec attribution à la mi-septembre) portant cette fois-ci sur l’achat (et non la location) de modules de meilleure qualité, capables d’héberger des personnes en toute saison et sur une plus longue période.

Un projet qui semble rencontrer davantage l’intérêt du secteur : "pour ma part, j’ai pris les devants en demandant à mes sous-traitants de se tenir disponible au cas où il faudrait produire en grande quantité et on a déjà réservé une dizaine de containers et commandé par exemple une série de châssis de fenêtres mais il faudra quand même quelques semaines pour les recevoir et tant que le marché public n’est pas sorti on ne peut pas trop s’avancer", signale Grégory Hubert.

Ajoutons à cela la difficulté de trouver des terrains adaptés (avec eau, électricité, évacuation des eaux usées) et on comprend que si l’idée est en bonne voie elle ne permettra pas de reloger un grand nombre de personnes avant un certain temps. D’autant plus que la pénurie de certains matériaux de construction rallonge encore les délais de fabrication.