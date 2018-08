Comment réenchanter la démocratie?

Au huitième et dernier épisode de cette série "Démocratie en Question(s)", on se projette dans l’avenir, en quête de solutions. Depuis un moment déjà, l’écrivain flamand David Van Reybrouck préconise de revoir notre démocratie représentative fondée sur des élections. Selon lui, "nous sommes devenus des fondamentalistes du vote, ce qui est une bizarrerie de l’histoire".

Alors, faut-il ajouter, à côté du parlement élu, une assemblée citoyenne qui pourrait délibérer et même légiférer sur des sujets de société ? Dans ces 40 minutes de documentaire radio, nous croisons le point de vue de David Van Reybrouck avec ceux de Vincent de Coorebyter (président du CRISP), Cynthia Fleury (philosophe et psychanalyste) et Benoît Frydman (professeur de philosophie du droit à l’ULB).