Comment les partis flamands ciblent leurs publications Facebook pour s'attirer de nouveaux électeurs

"Vous êtes fans de la N-VA et lisez Het Laatste Nieuws ? Alors le Vlaams Belang vous cible sur Facebook." Voilà ce que dévoile une vaste enquête menée par la VRT et De Tijd, publiée ce samedi matin. Ces derniers mois, les partis politiques flamands ont utilisé la publicité personnalisée de façon massive sur Facebook. Grace à un échantillon de 1.500 publicités, les deux rédactions ont pu relier les intérêts des électeurs au parti qui le ciblait.

Quand la N-VA visait les jeunes scouts bloqués par une grève de trains

À quoi bon imprimer des milliers de "toutes-boites" quand on peut directement cibler l'électeur potentiel ? Pour les partis politiques flamands, comme pour la majorité des entreprises présentes sur Facebook, il ne s'agit plus d'atteindre plus de gens, mais d'atteindre mieux les gens. Au niveau politique, il faut donc cibler ceux qui ont une chance de voter pour un parti donné. Autrement dit, et en caricaturant un peu, le Vlaams Belang n'a pas à perdre son temps à essayer de convaincre un électeur de Groen de voter pour lui. Ainsi, la N-VA, Groen, le PVDA, le CD&V, l'Open VLD ou le Vlaams Belang ont tous utilisé cette technique de la publicité ciblée en vue des prochaines élections communales mais aussi législatives.

Le premier critère est forcément la localité, d'autant plus en cette période d'élections communales. On apprend ainsi que la N-VA d'Anvers a abondamment usé des publications ciblées sur la localité de Bart De Wever. Mais la N-VA ne s'est pas arrêtée là. L'enquête a retrouvé une vague de publications qui ont précédé une grève des cheminots de cet été. Le message était adressé aux utilisateurs de Facebook de plus de 13 ans et qui s'étaient montrés intéressés par l'organisation de jeunes catholiques flamands Chiro. Le parti visait donc clairement les jeunes (et leurs parents) qui comptaient partir en camp scout. "Dans les prochains jours, des dizaines de jeunes se rendent en camp mais la grève du syndicat socialiste va leur gâcher la fête", annonçait la publication du parti nationaliste.