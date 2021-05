Comment les abeilles captent le nectar : une étude belge s'intéresse à leur drôle de langue

Qu’est-ce qui est long, poilu et vif comme l’éclair ? La langue des abeilles, bien sûr. Des chercheurs de l’UMons et de l’ULB ont analysé comment ces insectes utilisent cet organe remarquable pour capter le nectar dans les fleurs qu’ils butinent. Et pour ce faire, pas de voyage d’étude dans un champ fleuri, mais une expérience en laboratoire avec des abeilles ou des bourdons affamés. "On les a placés face à un petit tube rempli d’eau sucrée et on a observé les mouvements de leur langue pour capter ce liquide", explique Denis Michez, zoologiste à l'UMONS.

Une caméra placée au-dessus de la scène a immortalisé les lapements : cinq par seconde en moyenne. Et le tube diminue à vue d’œil. "Ce qui permet à l’abeille d’ingérer aussi rapidement le nectar, ce sont ses papilles en forme de poils." Lorsque la langue est immergée dans le nectar, les papilles s’ouvrent comme le feraient les poils d’un pinceau. La présence de ces excroissances permet donc d’emprisonner une quantité plus importante de nectar par rapport à une langue qui en serait dépourvue. Mais ce système est beaucoup moins efficace au-delà d’un certain seuil. "Quand il y a plus 60% de teneur en sucre dans le liquide, celui-ci est plus visqueux et les poils y pénètrent moins facilement", explique Fabian Brau, physicien à l’ULB.