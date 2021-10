Comment le gouvernement fédéral financera-t-il le budget 2022 ?

En 2022, le gouvernement d’Alexander De Croo compte s’imposer des économies supplémentaires.

Une technique déjà utilisée dans le passé consistera en une réduction des dépenses dans la fonction publique, de quoi économiser 300 millions d’euros. On peut ajouter à cette somme 3,5 millions d’euros qu’on ira chercher dans une réduction des dépenses de la Chambre, du Sénat, des dotations des partis politiques ou de certaines institutions.

Du côté des soins de santé, les firmes pharmaceutiques seront mises à contribution puisqu’elles recevront 180 millions de moins que prévu. C’est aussi une technique déjà utilisée lors de précédents budgets. Il s’agit souvent de faire des économies sur des médicaments depuis longtemps sur le marché, par exemple.

Le gouvernement compte dépenser 124 millions d’euros de moins du côté des indemnités pour incapacité de travail des salariés. On parle ici de réinsérer dans le marché du travail les salariés en incapacité de travail de longue durée. C’est ce qu’Alexander De Croo expliquait mardi à la Chambre quand il parlait de "regarder ce que chacun est capable de faire" et ne pas s’attacher "aux tâches qu’il n’est pas ou plus capable de réaliser". Pour parvenir aux 124 millions d’euros d’économie, le gouvernement compte responsabiliser les entreprises, les travailleurs, les mutuelles et les prescripteurs, notamment.

Enfin, le gouvernement a revu la facture du Brexit pour l’économie belge et les finances publiques. Cela devrait coûter 24,6 millions d’euros de moins que prévu.