Comment identifier les chenilles processionnaires installées en Wallonie ?

C’est la pleine saison pour les chenilles processionnaires. Elles se multiplient en Wallonie surtout depuis 2 ou 3 ans. Sécheresse et chaleur favorisent leur présence. Or, elles présentent un danger à ne pas négliger.

Impossible d’éradiquer tous les nids. Les services de secours n’interviennent que sur les endroits critiques. Et si c’est sur un domaine privé, c’est au propriétaire à agir. Mais surtout pas par ses propres moyens ! C’est beaucoup trop dangereux, avertit Yannick Paulet, du Centre de Crise Wallon. Il faut un équipement spécial pour s’approcher des nids et les détruire en les brûlant ou en les aspirant. C’est la raison pour laquelle une intervention coûte au moins 200€ !

Avant la destruction, il vaut mieux éloigner du nid ses animaux domestiques, éviter de sécher du linge en plein air et il est conseillé de laver abondamment les légumes du jardin : les microscopiques poils urticants que les chenilles projettent et qui volent dans l’air peuvent causer de graves problèmes de santé aux systèmes digestif, pulmonaire ou cutané. Un premier contact est, parfois, sans conséquence, avertit Quentin Leroy. Mais plus les contacts sont répétés, plus la sensibilité et les réactions augmentent.