15 degrés d'écart entre la côte belge et la Gaume, comment expliquer ce contraste?

De fortes chaleurs ont frappé la Belgique hier mais ce mercredi, les nuages ont envahi une partie du pays. De quoi faire baisser un peu les températures et accentuer les contrastes avec plus de 10° de différence entre le nord et le sud du pays. Comment expliquer es différences ?

Aujourd’hui, la masse d’air deviendra un peu moins chaude sur l’ouest et le centre sous l’impulsion d’un vent faible de nord-ouest. Cela nous vaudra surtout un dégradé de températures dans le sens nord-sud avec 18° en bord de mer et jusqu’à 34° d’Arlon à Virton.

Pour Fabien Debal, météorologue à l’IRM, ces écarts s’expliquent facilement. "Habituellement, à la fin du Printemps et au début de l’été, il arrive fréquemment que nous ayons des écarts de température entre la côte et le centre du pays, notamment en situation de brises de mer, où l’air frais au-dessus de la mer afflue vers les terres qui sont réchauffées".

Un écart de température plutôt rare

Les terres se réchauffent très rapidement durant le printemps tandis que cet afflux d’air frais sur la bande côtière n’atteint pas toujours le centre du pays, où la température continue pourtant de monter pendant l’après-midi.

Le 8 août 2003 suite à une vague de chaleur, notre pays avait déjà connu ce genre d’écart de température avec plus de 17° de différence entre la côte belge et la ville d’Aubange. Il arrive fréquemment que nous soyons confrontés à ce genre de contraste même si ceux-ci sont plutôt rares note Fabien Debal. "Les contrastes sont généralement autour de 10° mais ici, nous avons une situation encore plus contrastée avec un delta de température, c’est-à-dire un contraste thermique, d'au moins 14° entre la côte et l’extrême sud-est du territoire".

Dans le cas de la journée de mercredi, c’est donc bien un vent de nord à nord-est, lié à la présence d'un anticyclone au sud de l'Islande qui va s'étendre jusqu'à la Mer du Nord, qui explique ce contraste thermique important. Celui-ci va provoquer un afflux d’air maritime sur la partie ouest du pays, qui sera donc rafraîchie, alors que le centre et le sud-est seront à l’écart de cette circulation maritime.

Si on veut trouver du beau temps ce mercredi, ce n’est donc pas forcément à la mer qu’il faudra se rendre, surtout en prenant en compte la couche nuageuse qui restera présente sur les plages aujourd’hui. "Il faudra composer avec ce vent de 5 Beaufort, donc un vent tout de même assez fort et bien présent, mais surtout un ciel un peu nébuleux", conclue Fabien Debal.