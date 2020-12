Comment communiquer pour que les Belges adhèrent aux mesures ? En coulisses, des experts conseillent le gouvernement

La motivation des Belges dans le respect des mesures se relâche. Si 80% des Belges annoncent vouloir respecter les règles à Noël, cela signifie aussi qu'un sur 5 ne compte pas le faire. Alors, comment le politique pourrait faire en sorte que la population adhère aux mesures annoncées ce vendredi près un nouveau comité de concertation? Un groupe d'experts issus de différentes universités de Belgique a distribué un avis avec ses recommandations pour le gouvernement. La RTBF s'est procuré cet avis. En voici le contenu.

Les auteurs dressent quatre gros défis pour le gouvernement : faire comprendre la balance coûts bénéfices, proposer des perspectives à court-terme, créer un climat de solidarité et préserver la santé mentale.

Donner des objectifs à court terme

Mettre en place un cadre conceptuel clair, c'est la toute première recommandation de ces experts. Par exemple, le baromètre qui était censé mesurer le niveau d'alerte ou bien le point de basculement permettent d'être communiqué visuellement. Comme la route est encore longue avant la fin de cette pandémie, ils permettent aussi de mettre en place des objectifs intermédiaires, plus faciles à atteindre.

Pour le moment, la communication s'est notamment faite verbalement et d'un point de vue virologique. On pense aux points presse du Centre de crise en charge de la lutte contre le coronavirus ou des conférences de presse qui suivent chaque comité de concertation.

Mais pour les experts qui ont rédigé ce rapport, des infographies visuelles sont plus puissantes, plus facile à transmettre, à répéter. Elles permettent aussi de prendre en compte des effets pas seulement virologiques mais aussi psychosociaux. Car si la crise fait des dégâts sur la plan sanitaire, elle touche aussi la santé mentale des Belges de plein fouet. Les auteurs de l'avis insistent sur la nécessité d'agir pour préserver le moral de la population.

De la cohérence et de la pertinence

Après la première communication du gouvernement De Croo, on a vu une augmentation de la motivation de la population. Cette communication régulière est nécessaire, dit l'avis. En faisant attention à répondre aux questions du citoyen qui pourraient être envoyées à l'avance, en expliquant concrètement comment fêter Noël et le Nouvel an ou encore en s'adressant plus particulièrement aux groupes les plus vulnérables d'un point de vue psychologique.

Ces groupes vulnérables sont très nombreux : cela va des étudiants aux personnes seules, du personnel de soin aux indépendants, des travailleurs HoReCa au secteur culturel, des personnes à faibles revenus à ceux qui en ont perdu avec la crise. Pour les experts, les mesures doivent être prises en prêtant une attention spéciale à ces groupes.

La population est capable de comprendre pourquoi on prend telle ou telle mesure, dit l'avis. Cela a plus de sens de se concentrer sur le sens des mesures que de donner une série de règles qui se concentrent parfois sur des détails difficiles à justifier d'un point de vue virologique. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir traverser la maison pour aller dans le jardin ou l'interdiction d'aller aux toilettes.

Il est préférable de donner des solutions de rechange ou d'expliquer les conséquences de tel ou tel comportement pour le groupe d'experts.

Le juste milieu entre risques et menaces

Tolérance zéro, drones, menaces d'amendes… Si on multiplie les messages de contrôles comme ceux qui ont été diffusés la semaine dernière, les personnes déjà démotivées risquent de basculer du côté des opposants aux mesures anti-covid. Il est donc très important, pour augmenter l'adhésion aux mesures, de cibler sa communication et de changer de ton ou de contenu en fonction de son interlocuteur, expliquent les experts.

Il est important que le citoyen comprenne qu'il a plus à perdre en ne respectant pas les mesures que s'il ne fait pas l'effort d'y adhérer, continuent les auteurs. Thanksgiving, Saint-Nicolas… voilà des exemples de temps perdu dans la stratégie de lutte contre le coronavirus. Prendre des situations concrètes pour répondre aux questions des gens. Par exemple, si Saint Nicolas passe dans les maisons de repos, il contamine des résidents.

Mais il faut trouver le juste milieu entre ces conséquences négatives et un message anxiogène. Car s'il y a bien un point sur lequel insistent les experts, c'est la santé mentale. Ils recommandent donc d'éviter les propos culpabilisants. Pour éviter de créer de l'agitation pour rien, tout ce qui est hypothétiques ne doit pas être communiqué. Par exemple, ça ne sert à rien de dire qu'on envisage un assouplissement à Noël s'il n'est pas acté.

Quelque 1500 psychologues de premières lignes devraient entrer en fonction pour aider la population. Les experts conseillent de donner la date à laquelle ils seront disponibles. D'autres moyens pour soutenir le moral des Belges sont mis en place, il faut les coordonner pour que les gens s'y retrouvent et sachent à quelle porte frapper. "La quantité de services offerts réduit les chances que les personnes trouvent effectivement l'aide dont elles ont besoin et entraîne même une certaine lassitude quant au soutien potentiellement nécessaire. Elle empêche également de se faire une idée de l'utilisation et de l'efficacité de ces services", écrit ce comité d'experts.

À l'instar de la campagne de sensibilisation lancée fin novembre par les autorités fédérales, partir du vécu d'une personne permet de rassembler plus de monde, rappellent les auteurs de l'avis. Répéter, rendre les choses concrètes et parler des personnes vulnérables permet de rassembler les troupes. Y compris s'il s'agit de raconter son histoire personnelle en tant qu'homme ou femme politique.

À voir ce vendredi, si ces conseils seront appliqués.