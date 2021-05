Comité de concertation : vers la fin du télétravail obligatoire

Pour le télétravail, comme pour d’autres mesures, c’est la date du 9 juin qui est choisie par le Comité de concertation pour assouplir la règle d’obligation du télétravail. A cette date, le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs devrait être repassé sous la barre des 500. Parallèlement, la vaccination de la population devra avoir progressé. On veut ici avoir huit personnes vulnérables sur dix vaccinées (les 65 ans et plus et tous les adultes souffrant de comorbidités).

A partir du 9 juin, le retour en présentiel sera autorisé, à concurrence d’un jour par semaine maximum. Les autres jours, le télétravail restera obligatoire.

Cet assouplissement s’accompagne d’une autre règle. Maximum 20% du personnel pourra être présent en même temps dans l’entreprise. Dans les PME comptant moins de 10 travailleurs, 5 collaborateurs pourront travailler simultanément sur le site, au maximum.

Alors que les travailleurs seront à nouveau autorisés à travailler sur site, le Comité de concertation recommande de recourir au testing.