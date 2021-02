Comité de concertation, vendredi : métiers de contact, frontières, bulles, à quoi s’attendre ?

Les autorités du pays se retrouvent ce vendredi, à 14 heures pour un nouveau Comité de concertation. Il se tiendra "en réel", au Palais d’Egmont. Les autorités feront le point sur la situation de l’épidémie de Coronavirus et sur l’adéquation des mesures sanitaires. A court terme, peu de changements devraient intervenir, excepté pour les métiers de contacts encore fermés dont la réouverture devrait être confirmée, pour les voyages non-essentiels et, peut-être, la bulle extérieure.

Un récent avis du GEMS, le groupe d’experts scientifiques qui conseillent le gouvernement, donnerait peu de possibilités d’assouplir les règles sanitaires. " À court terme, peu de choses sont possible", écrit De Morgen, citant une source anonyme.

On se rappellera que lundi, lors de la conférence de presse improvisée du Premier ministre en compagnie d’experts et de biostatisticiens, le ton était déjà à la prudence. Les inquiétudes qui pèsent autour du variant britannique ne permettaient pas de voir s’écarter le risque d’une troisième vague. Les différents scénarios de déconfinement présentés par les biostatisticiens prédisaient un retour à un niveau de contamination élevé, proche de ce qu’on a connu lors des deux premières vagues, principalement en cas d’assouplissements importants à partir du 1er mars et même du 1er avril.

Entre ce que les scientifiques recommandent et ce que le politique décide, il y a parfois des différences. Le politique ne suit pas toujours à la lettre l’avis des experts. Avant le précédent Comité de concertation, les experts ne plaidaient pas pour une réouverture des salons de coiffure. Le politique en avait décidé autrement.

Au sein de la population, on a bien senti ces derniers jours que le besoin de liberté était grand. Les rassemblements observés au Bois de la Cambre à Bruxelles, à Louvain ou dans le parc de la Boverie, à Liège, en sont une illustration et sont probablement une indication que les règles sanitaires pèsent de plus en plus sur certains.

Face aux demandes d’assouplissements des règles, entre les "pas tout de suite" de certains représentants politiques et les "il faudrait assouplir" d’autres dirigeants politiques, il faudra, une fois de plus, chercher un équilibre.