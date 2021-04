Un comité de concertation très attendu s’est tenu ce mercredi matin. Comité porteur d’espoir, mais aussi annonciateur de déceptions, comme souvent. Et comme chaque fois, les réunions se sont multipliées, dès la semaine dernière déjà, et jusqu’à la dernière minute.

Avec une montée de pression palpable dans la population, dans les différents secteurs d’activité ainsi que du côté des politiques. Un point de cristallisation en particulier : l’Horeca, qui a suscité beaucoup de discussions. Après 7 heures de négociations, la conférence de presse a débuté peu après 17 heures.

Le Premier ministre, Alexander De Croo l’a dit d’emblée : nous avons opté pour une approche prudente et réaliste. Les hôpitaux sont toujours sous pression : "on voit que de plus en plus de jeunes gens sont admis à l’hôpital. Un tiers des personnes passe en soins intensifs, ce qui est plus qu’auparavant. Des opérations doivent être reportées. C’est la réalité dans les hôpitaux à l’heure actuelle.

Le virus et ses variants sont plus virulents, et plus agressifs

"Le virus et ses variants sont plus virulents, et plus agressifs. Voilà pourquoi nous avons décidé cette période de pause pendant les vacances de Pâques. La bonne nouvelle, c’est que ces mesures nous ont aidés. Le nombre de contaminations a baissé […] nous ne sommes pas dans une augmentation exponentielle. Peut-être qu’aujourd’hui on a dépassé le pic. Le virus reste cependant très présent et circule dans la population".

L’accélération de la vaccination va "nous soutenir pour l’organisation future de la société. Quand 7 personnes sur 10 de plus de 65 ans seront vaccinées, on pourra passer à la vitesse supérieure avec un nouveau plan plein air. Ce sera pour le 8 mai". Et, bonne nouvelle, des vaccins supplémentaires vont arriver de la part de Pfizer.

Responsabilité et confiance

Un appel est fait à la responsabilité individuelle, et à la confiance. "Nous sommes plus forts si nous nous serrons les coudes. N’opposons pas un groupe à l’autre".

Pour Elio Di Rupo, ministre-président wallon, il importe maintenant de rallier aux nouvelles mesures les 50% de la population qui n’y adhèrent pas.

Rudi Vervoort a pour sa part souligné qu’en Région bruxelloise, on adaptera une série de mesures dans les prochains jours.

Au-delà des clivages politiques, a plaidé Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles, "on tente réellement de réaliser un équilibre entre les différents secteurs. On n’oublie personne, mais ce n’est pas simple. Et nous savons que la privation de liberté est importante, que les gens en ont ras le bol".

Les écoles

19 avril : retour à l’école. En présentiel pour les maternelles, les primaires et les secondaires du 1e degré. Dans un schéma hybride dès la 3e secondaire. Le supérieur : 20% de présentiel.

Le port du masque ne sera plus imposé en 5e et 6e primaire du côté francophone, il devrait le rester côté néerlandophone.

3 mai : évaluation, et retour possible en présentiel, de la 3e à la 6e secondaire.

Les voyages

19 avril également : levée de l’interdiction des voyages non essentiels mais avec les procédures de testing, de quarantaine (7 jours, avec test au jour 1 et au jour 7), et de tracing. On devrait se baser sur la carte européenne des voyages. Le Passenger Locator Form sera maintenu, avec des contrôles. Les voyages en zone rouge resteraient cependant toujours déconseillés, comme à Noël. Hors Union européenne, les zones rouges restent d’application.

Métiers de contact

26 avril : les coiffeurs, esthéticiennes, tatoueurs, salons de massage sont autorisés à reprendre leurs activités, moyennant le protocole connu.

Magasins non-essentiels

26 avril : réouverture pure et simple, sans rendez-vous, moyennant le protocole connu.

Rassemblements en extérieur et couvre-feu

26 avril : les rassemblements extérieurs seront à nouveau autorisés avec 10 personnes.

8 mai : le couvre-feu sera supprimé, mais pas de rassemblements nocturnes de plus de trois personnes.

Horeca

8 mai : ouverture des terrasses, résultat d’un compromis. Ave une réouverture totale pour, sans doute, le mois de juin.

Bulle

8 mai : elle passe de 1 à 2 personnes.

Culture, événementiel et sport

Des expériences pilotes seront menées, avec évaluation. "Nous sommes maintenant dans une gestion du risque", a précisé le Premier ministre.

Et la suite ?

On programme déjà un nouveau comité de concertation, extraordinaire pour vendredi prochain, qui traitera lui de l’été, et tout particulièrement des événements culturels et ceux qui concernent la jeunesse.