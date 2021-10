La situation n’est pas comparable à ce qu’elle était l’an dernier à la même époque. On y avait décidé des mesures drastiques, dont la fermeture de l’Horeca. Cependant, il apparaît nécessaire aux autorités de refaire le point. On ne parle pas de reconfinement, mais bien de faire le point sur les règles en vigueur, de les rappeler, voire de les durcir dans certains cas.

Pour rappel, il existe des mesures fédérales. Les régions et communautés ont la possibilité de durcir ces règles. C’est le cas actuellement avec le port du masque et l’usage du Covid Safe Ticket. Bruxelles, depuis le 15 octobre, et la Région Wallonne, à partir du 1er novembre, ont décidé d’imposer un Covid Safe Ticket "élargi". A Bruxelles, par exemple, le Covid Safe Ticket est nécessaire pour accéder aux établissements Horeca, les salles de fitness, des maisons de repos, des lieux culturels, etc. Et ce sera le cas en Wallonie dans quelques jours. Ces dispositifs sont plus drastiques que ce qui est prévu au niveau fédéral.

De son côté, la Flandre, s’en est tenue aux mesures fédérales. Le Covid Safe Ticket n’est, par exemple, d’application que dans certains événements, à partir d’un certain nombre, assez élevé, de personnes présentes. On est loin des obligations en vigueur en Wallonie et à Bruxelles.

Tenter d’harmoniser les règles entre régions, en convainquant la Flandre de durcir les siennes, est l’un des enjeux de ce Comité de concertation.

La question du port du masque fait l’objet de la même approche. Obligatoire dans les commerces à Bruxelles et en Wallonie, pas obligatoire en Flandre, mettre un terme à cette "cacophonie" à propos du masque devrait au centre des discussions.