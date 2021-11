Le rituel est bien installé. Pour la 22e fois, les dirigeants du pays sont réunis en comité de concertation (Codeco), ce mercredi 17 novembre, pour faire le point sur l’épidémie de Covid-19 et ajuster les mesures sanitaires. La réunion, planifiée à 14h30, se tient au Palais d’Egmont. Initialement prévu ce vendredi 19 novembre, le comité de concertation a été avancé en raison de l’aggravation de la situation épidémiologique.

La possibilité reste offerte aux différentes Communautés du pays de décider d’être plus strictes ou d'imposer le port du masque en fonction de l'année scolaire.

Selon des sources RTBF, le télétravail redevient obligatoire à concurrence de quatre jours par semaine jusqu'au 13 décembre. Pendant cette période, un retour en entreprise est autorisé un jour par semaine. Ensuite, la règle deviendra l'obligation de prester trois jours par semaine en télétravail, là où c'est possible.

Parmi les mesures pour tenter de contenir l’épidémie de Coronavirus, figure l’obligation de télétravail. L’idée est de limiter autant que possible la présence des travailleurs dans les entreprises et aussi de réduire le nombre de navetteurs dans les transports en commun.

Le Covid Safe Ticket (CST) et le port du masque pourraient devenir la règle dans les théâtres, salles de concerts et autres installations pour les arts de la scène du type centres culturels, cinémas, musées, parcs d’attractions, etc.

La jauge des événements publics pourrait aussi être revue à la baisse.