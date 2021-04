Comité de concertation : retour à l’école le 19 avril. Pas de masque obligatoire en primaire

A la lumière des chiffres de l’épidémie de Coronavirus, le Comité de concertation a notamment fait le point sur les décisions prises en matière d’enseignement. Après une pause de trois semaines, les élèves vont pouvoir reprendre les cours, à partir de ce lundi. C’est ce qu’a acté le Comité de concertation. Tant en Flandre qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, les ministres compétents et les acteurs du monde de l’Enseignement avaient déjà, lundi et mardi, balisé le terrain. Sans vraiment de surprises, les élèves du primaire et de première et deuxième secondaire retournent en classe. A partir de la troisième secondaire, l’enseignement restera hybride, comme c’était déjà le cas depuis l’automne.