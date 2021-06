Comité de concertation : règles pour les voyages, confirmation des assouplissements du 9 juin et d'autres perspectives pour l'été

"Nous nous sommes résolument tournés vers l'avenir et l'été", a annoncé Alexander De Croo à l'entame de la conférence de presse qui a suivi le Comité de concertation. Il y a "des perspectives d'avenir avec une certaine insouciance", grâce à "l'effort collectif". A 14h, les représentants des différents gouvernements du pays se sont réunis pour un nouveau Comité de concertation. L’évolution de l’épidémie de Covid-19 et l’amélioration continue des chiffres de la maladie, notamment les hospitalisations et les contaminations devaient permettre de confirmer des mesures déjà prises mais qui doivent encore entrer en vigueur, notamment dans l’Horeca. Le point principal des discussions concernait les voyages. Que sera-t-il possible de faire cet été et à quelles conditions ?

Voyages : certificat européen et modalités belges

Plusieurs questions devaient être abordées et tranchées. Quelles seront les exigences pour les non-résidents belges qui entreront sur le territoire ? A quelles conditions les Belges pourront-ils voyager et surtout, qu’attendra-t-on d’eux à leur retour ? Quelles seront les règles en fonction des destinations de séjour ? Faudra-t-il respecter une quarantaine ? Si oui, dans quels cas ? Devra-t-on se faire tester au retour ? Les retours des ressortissants belges après un séjour à l'étranger A partir du 1er juillet, en cas de retour de zone verte ou orange, il n'y a pas d’obligation de quarantaine ou de test. Attention : le statut d’une zone peut changer pendant votre séjour, mieux vaut vérifier. En cas de retour de zone rouge, lkes personnes disposant d’un certificat Covid numérique européen attestant d’une vaccination complète (+ 2 semaines), d’un test PCR négatif récent de moins de 72 heures ou d’un certificat de rétablissement ne doivent pas se mettre en quarantaine. En cas de retour de zone rouge, les personnes qui ne se feraient pas tester avant de rentrer en Belgique pourront le faire à leur arrivée, le premier jour ou le deuxième jour et ne devront pas se mettre en quarantaine si le résultat du test est négatif. Pour les jeunes à partir de 12 ans, un test PCR négatif sera demandé. Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de test. En cas de retour d'une zone à très haut risque, où des variants préoccupants du Covid sont présents, une quarantaine de 10 jours sera obligatoire au retour en Belgique et des tests PCR devront être réalisés le premier jour du retour et le septième jour. Cette obligation s'applique aussi aux personnes ayant une vaccination complète ou ayant déjà effectué un test qui s’est révélé négatif dans le pays en question. "Il s’agit en effet de variants dangereux du virus que nous voulons tenir à l’écart de l’Europe", communique le Comité de concertation. Vacciné = deux doses + 14 jours Le Comité de concertation considère que pour être vacciné totalement, il faut avoir reçu les deux doses prévues par le vaccin depuis au moins deux semaines. Pour le vaccin Johnson & Johnson, à une dose, le délai est aussi de deux semaine après l'injection pour être reconnu totalement vacciné. Un autre point attendu était celui qui concerne les tests PCR. Quelle allait être la politique de la Belgique vis-à-vis des Belges qui souhaiteraient séjourner à l’étranger et auxquels un test PCR serait demandé. Seront-ils payants ? Un remboursement sera-t-il prévu sous certaines conditions ? Le Comité de concertation a décidé que deux tests PCR seront gratuits en juillet, août et septembre pour les personnes non invitées à la vaccination et pour les 6-17 ans, puisque les plus jeunes n'entrent pas, pour le moment, en ligne de compte pour la vaccination en Belgique et que certains pays demandent des tests PCR pour les moins de 12 ans.

Horeca : fermeture à 23H30 pour tous et confirmation des assouplissements prévus

Lors du précédent Comité de concertation, des assouplissements ont été décidés et doivent entrer en vigueur le 9 juin. Les cafés et les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients à l’intérieur. Cette mesure était, en principe, conditionnée à une bonne évolution des chiffres de l’épidémie, principalement une diminution du nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 dans les services de soins intensifs. Les chiffres évoluant dans le bon sens, la réouverture des cafés et restaurants ne fait plus de doute. Des règles strictes ont été confirmées par arrêté ministériel, notamment la règle de 4 personnes par table, une distance d’1,5 m entre les convives de tables différentes. Un protocole a été établi. Tout cela devrait, selon toute logique, être validé et confirmé ce vendredi. Les heures de fermeture des salles de café et restaurant avaient été fixées à 22 heures, alors que les terrasses auraient pu continuer à accueillir des clients jusqu’à 23h30. Cependant, cette différence de traitement faisait débat et plusieurs voix s'étaient faites entendre pour réclamer une harmonisation. D'après nos informations, le Comité de concertation s'est mis d'accord sur une heure de fermeture unique. Ce sera 23h30, qu'il s'agisse de terrasses ou d'espaces intérieurs. Il nous revient aussi que le Comité de concertation a aussi accepté que les établissements du secteur Horeca ouvrent leur porte à 5 heures plutôt que 8 heures. Cela devrait permettre aux hôtels, notamment, de servir des petits-déjeuners.

Club sportifs, associations : confirmation des assouplissements prévus pour le 9 juin

Le dernier Comité de concertation avait aussi ouvert à la porte à des assouplissements dans le secteur sportif et dans l'associatif. L'épidémie ayant évolué dans le bon sens, les améliorations prévues pour le 9 juin devraient être confirmée.

Ainsi, les clubs sportifs et les associations pourront organiser à nouveau prévoir des activités en intérieur et en extérieur avec un maximum de 50 personnes.

Pas de décision sur des assouplissements pour les foires et les brocantes avant le 11 juin

Les organisateurs de foires et de brocantes espéraient que figurer au menu de ce Comité de concertation. Le Comité de concertation a décidé de reporter au 11 juin, date du prochain Comité de concertation, d'éventuels assouplissements devraient concernant le nombre de personnes qui peuvent être présentes sur les marchés, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces et les attractions foraines.

Grands événements : 75.000 personnes autorisées à partir du 13 août

Le Comité de concertation s'est aussi penché sur le sort d'’autres secteurs, pour lesquels des assouplissements sont attendus pour l’été, par exemple les festivals et autres grands événements, notamment quant au nombre de personnes qui pourront y assister. Il est acté qu'à partir du 13 août, les événements organisés pourront concerner 75.000 personnes, hors staff.