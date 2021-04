Comité de concertation: Paul Magnette favorable à la réouverture de l'Horeca début mai

Le président du PS, Paul Magnette, a plaidé mercredi, à quelques heures d'un comité de concertation consacré à la gestion de la crise sanitaire, pour le "respect des engagements" pris par les autorités, notamment en faveur de l'Horeca et du secteur culturel. "Nous (socialistes francophones), on plaide depuis le début pour que les engagements qui ont été pris soient tenus", a-t-il affirmé sur l'antenne de Bel-RTL.

Paul Magnette a cité les dates convenues lors de précédents comités de concertation qui prévoyaient la reprise des cours dans les écoles le 19 avril, la réouverture des métiers de contact le 26 et celle ce l'Horeca début mai. "Tenons les engagements qui ont été pris. Il est important que l'adhésion de la population aux mesures (prises par les autorités) soit confortée. Et là, on n'y est plus", a-t-il fait valoir, en citant une enquête réalisée par Sciensano, l'Institut de santé publique, sur le moral des Belges après plus d'un an de crise sanitaire.

"A priori, c'est tout l'Horeca" qui doit rouvrir début mai, a poursuivi le président du PS, tout en admettant qu'il était plus facile de gérer la situation en extérieur, sur les terrasses, où le risque de contamination au coronavirus est moindre."